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21 января 2017, 21:00 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российский рапирист Тимур Сафин стал вторым на этапе Кубка мира в Париже

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Россиянин Тимур Сафин занял второе место на соревнованиях по фехтованию на рапирах на этапе Кубка мира в Париже.

В финале Сафин, олимпийский чемпион 2016 года в командной рапире, проиграл американцу Александру Массиаласу — 14:15. В финальном поединке российский рапирист получил травму ноги, на несколько минут встречу остановили и продолжили после того, как Сафину оказали медицинскую помощь.

Бронзовыми призерами парижского этапа стали итальянец Джорджо Авола и южнокореец Ха Тэ-Гё, потерпевшие поражения в полуфинале.
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