Российский рапирист Тимур Сафин стал вторым на этапе Кубка мира в Париже

В финале Сафин, олимпийский чемпион 2016 года в командной рапире, проиграл американцу Александру Массиаласу — 14:15. В финальном поединке российский рапирист получил травму ноги, на несколько минут встречу остановили и продолжили после того, как Сафину оказали медицинскую помощь.

Бронзовыми призерами парижского этапа стали итальянец Джорджо Авола и южнокореец Ха Тэ-Гё, потерпевшие поражения в полуфинале.