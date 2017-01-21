Российский рапирист Тимур Сафин стал вторым на этапе Кубка мира в Париже
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Россиянин Тимур Сафин занял второе место на соревнованиях по фехтованию на рапирах на этапе Кубка мира в Париже.
В финале Сафин, олимпийский чемпион 2016 года в командной рапире, проиграл американцу Александру Массиаласу — 14:15. В финальном поединке российский рапирист получил травму ноги, на несколько минут встречу остановили и продолжили после того, как Сафину оказали медицинскую помощь.
Бронзовыми призерами парижского этапа стали итальянец Джорджо Авола и южнокореец Ха
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