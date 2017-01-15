Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Алжире
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские рапиристки завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира, который завершился в Алжире.
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В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.
Россиянки уступили в финале команде Италии, третье место заняли рапиристки сборной Франции.
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