Егорян: Бауэр — человек, который перевернул всё российское фехтование
Двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в
Рио-де-Жанейро (в личном и командном первенстве) саблистка Яна Егорян на своей странице в Инстаграм выразила благодарность своему тренеру, французу Кристиану Бауэру.
«Итак, друзья, фехтование — это моя жизнь, и в ней есть люди, без которых я не я! Кристиан Бауэр — наш старший тренер. Он с первого дня поверил в меня и работал со мной, несмотря ни на что! Человек, который перевернул все российское фехтование. Человек, который работает больше всех спортсменов вместе взятых! Человек, который каждый день хочет нас
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