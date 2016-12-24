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24 декабря 2016, 23:55 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Егорян: Бауэр — человек, который перевернул всё российское фехтование

Двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро (в личном и командном первенстве) саблистка Яна Егорян на своей странице в Инстаграм выразила благодарность своему тренеру, французу Кристиану Бауэру.

«Итак, друзья, фехтование — это моя жизнь, и в ней есть люди, без которых я не я! Кристиан Бауэр — наш старший тренер. Он с первого дня поверил в меня и работал со мной, несмотря ни на что! Человек, который перевернул все российское фехтование. Человек, который работает больше всех спортсменов вместе взятых! Человек, который каждый день хочет нас чему-то научить… Человек, который, несмотря на все трудности, остался с нами в России и продолжал работать. Кристиан Бауэр для нас просто Коуч. Не просто тренер, а друг, отец, товарищ, кто угодно… он знает, как работать с каждым, и знает, что нужно делать, низкий вам поклон. Мы с первого дня вместе и до конца», — написала Егорян.
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