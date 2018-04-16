Восхождение на Эверест. Экспедиция Максута Жумаева отправилась в базовый лагерь

Следующий пункт — базовый лагерь на высоте более 5 000 метров.

«Перелет в Катманду прошел без происшествий. Как знак свыше, в самолете я встретил человека-легенду — альпиниста, который первым покорил 14 восьмитысячных вершин мира — Райнхольда Месснера», — поделился Жумаев.

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15 апреля команда получила разрешение на восхождение. Сегодня утром участники прилетели на вертолете в поселок Лукла — отправную точку экспедиции на Эверест.

«До базового лагеря около 50 километров, мы прибудем в него 26 апреля. На пути наша команда должна акклиматизироваться, привыкнуть к кислородному голоданию, резким перепадам температур, поэтому в рамках маршрута у нас восхождение на шеститысячную гору Парчамо. Это будет тренировкой перед Эверестом», — рассказал он.

Сейчас группа находится на высоте 2 280 метров над уровнем моря, она будет постепенно повышаться. Отрезок пути до базового лагеря неопасный. На всем протяжении маршрута экспедиции расположены населенные пункты.

«В целом без инцидентов, только вот испортилась погода, на высоте дуют ветры, из-за этого самолетам запретили вылет. А мое снаряжение осталось в Катманду. Оно должно было прилететь чуть позже, и до сих пор нет. Через несколько часов мы выходим, и я переживаю, потому что остался без снаряжения.

А без экипировки — совсем никак!" — посетовал Жумаев. Ранее Максут Жумаев совершал восхождение по северной стороне. На этот раз планирует по южной.