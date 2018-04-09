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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский альпинист Максут Жумаев рассказал о планах на еще одно восхождение на Эверест

Знаменитый казахстанский альпинист Максут Жумаев планирует во второй раз совершить восхождение на высшую точку Земли — Эверест, сообщает Tengrinews.kz. Экспедиция будет посвящена 20-летию Астаны.

Впервые Джомолунгму (так называется эта гора на тибетском) он покорил в 2007 году. Стоит отметить, что Жумаев является единственным казахстанцем, покорившим все 14 высочайших вершин мира.

«На Эверест есть два маршрута восхождения — с северной стороны и с южной. В 2007 году я восходил по северной стороне, на этот раз пойдем по южной. В мире около 10 альпинистов, в послужном списке которых есть оба маршрута. Южная сторона гораздо труднее и опаснее.

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Главная опасность — ледоход Кхумбу — гигантский поток ледяных глыб, скорость движения которого достигает около метра в день. Это самый подвижный и самый опасный ледоход в мире. Еще с этой стороны маршрут проходит по ледовой стене восьмитысячника Лхоцзе — это тоже очень опасный участок. Кроме того, с юга меньше базовых лагерей, в которых альпинисты останавливаются на отдых, и медленнее проходит акклиматизация, — рассказал альпинист.

Предыдущее восхождение Жумаева было в 2011 году на вторую по высоте горную вершину мира — К2.

«После этого я завершил свою спортивную карьеру и посвятил время семье и работе в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА). Около месяца назад ко мне обратились знакомые из России с просьбой оказать содействие в восхождении на Эверест. Помимо флага Казахстана, на вершине Эвереста планируется водрузить и флаг Вооруженных сил Казахстана, поскольку наше Министерство обороны также оказало поддержку в планируемой экспедиции», — поделился альпинист.

«Еще один повод для восхождения — это юбилей столицы Казахстана. В этом году Астане исполняется 20 лет, и мы подумали, что это тоже неплохой предлог для того, чтобы наш флаг был водружен на самой высокой вершине мира. Также я хотел бы сказать, что в этом году сразу два казахстанца пойдут на Эверест. В другой команде примет участие наш соотечественник Асет Даньялов. Помимо своей основной работы в международной экспедиции, я, конечно же, буду помогать ему.

Когда покоряешь Эверест, это очень тяжело. Стоя на его вершине, не ощущаешь эйфории или радости, а только нечеловеческую усталость и моральное напряжение. Две трети случаев гибели альпинистов происходят при спуске, потому что все силы отдают подъему: пока альпинист не спустится в базовый лагерь, ему не засчитывается восхождение, — объяснил Жумаев.

В свою очередь, руководитель управления культуры и спорта Астаны Болат Мажагулов, выступая на пресс-конференции, посвященной экспедиции на Эверест, пожелал Жумаеву благополучного возвращения домой.

«От лица акимата столицы и управления культуры и спорта Астаны я благодарю Максута за то, что он решился на восхождение на Эверест, чтобы посвятить его 20-летию Астаны. Это, несомненно, внесет дополнительный вклад в укрепление репутации нашего города на мировом уровне. Хочу пожелать удачи и благополучного возвращения домой», — сказал он.

13 апреля участники экспедиции вылетят в столицу Непала — город Катманду, который находится у подножия Эвереста.

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