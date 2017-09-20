Участница Курской битвы посвятила прыжок с парашютом боевой подруге

Ветеран посвятила прыжок своей боевой подруге Зинаиде Туснолобовой, которая также участвовала в Курской битве. Зинаида Туснолобова в бою спасла жизнь командира, но получила сильные ранения рук и ног. В результате врачи ампутировали ей конечности.

Мария Колтакова попала на фестиваль в Минск после прыжка в Крыму с высоты 4000 метров, где ее заметил координатор программы «Небо для всех» Серегй Потехин.

Мария Колтакова не собираться останавливаться и в следующем году планирует совершить прыжок с высоты 5000 метров.

Президент французской федерации парашютного спорта Мари-КлодФейдо пригласила Марию Колтакову посетить Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года ветеран 90-летний Великой Отечественной войны Павел Клетнев, в честь 85-летия создания ВДВ СССР совершил прыжок с высоты 1500 метров.