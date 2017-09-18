Муроя выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Германии

Австралиец Мэтт Холл завоевал серебро и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Представитель Чехии Мартин Шонка сумел удержать лидерство в общем зачёте



«Мы победили, поэтому, конечно же, мы очень, очень довольны. Нам непросто пришлось в Казани и в Порту, но к этому этапу мы подготовились основательно. Спасибо всей моей команде. Мы знали, что сможем побороться за чемпионство в этом сезоне. План на Индианаполис прост: быстро лететь и победить», — сказал Муроя.



Чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race. «Лаузицринг»

1. Ёсихидэ Муроя (Япония) — 50,451.

2. Мэтт Холл (Австралия) — 50,846.

3. Мартин Шонка (Чехия) — 50,964.

Общий зачёт

1. Мартин Шонка (Чехия) — 63 очка.

2. Ёсихидэ Муроя (Япония) — 59.

3. Пит Маклауд (Канада) — 56.