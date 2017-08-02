Чемпионат Беларуси по классическому парашютизму к 90-летию ДОСААФ пройдет в Витебске

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Ожидается, что на соревнования приедут 15 мужских и 10 женских команд — это и спортсмены ДОСААФ со всей Беларуси, и военнослужащие. «В отдельном зачете будут состязаться юниоры — парашютисты в возрасте до 24 лет. Но программа у всех одинаковая — прыжки на точность приземления с 1 тыс. м с самолета Ан-2 и одиночные акробатические прыжки с 2 тыс. м, когда в свободном падении спортсмену нужно выполнить комплекс фигур. Зрелище захватывающее, поэтому приглашаем всех желающих в эти дни к нам в витебский аэроклуб ДОСААФ им. Горовца (аэродром Куковячино)», — сказал главный судья чемпионата Александр Лоханов.

Официальное открытие состоится 3 августа в 10.00, а затем сразу же последуют первые прыжки. Остальные соревновательные дни будут начинаться в 9.00.