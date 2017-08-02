Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/extreme/30559784/
2 августа 2017, 10:12 | Прочие: Экстрим | БЕЛТА

Чемпионат Беларуси по классическому парашютизму к 90-летию ДОСААФ пройдет в Витебске

2 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. XXVI открытый чемпионат Республики Беларусь по классическому парашютизму, посвященный 90-летию ДОСААФ, пройдет в Витебске 2—6 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета Витебской областной организационной структуры ДОСААФ Василий Коробов.

<em>2 августа Витебск /Екатерина <span class=error>Князева</span> — <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> <span class=error>XXVI</span> открытый чемпионат Республики <span class=error>Беларусь</span> по классическому парашютизму посвященный 90-<span class=error>летию</span> ДОСААФ пройдет в Витебске <nobr>2—6 августа</nobr> сообщил корреспонденту <span class=error>БЕЛТА</span> председатель совета Витебской областной организационной структуры ДОСААФ Василий Коробов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ожидается, что на соревнования приедут 15 мужских и 10 женских команд — это и спортсмены ДОСААФ со всей Беларуси, и военнослужащие. «В отдельном зачете будут состязаться юниоры — парашютисты в возрасте до 24 лет. Но программа у всех одинаковая — прыжки на точность приземления с 1 тыс. м с самолета Ан-2 и одиночные акробатические прыжки с 2 тыс. м, когда в свободном падении спортсмену нужно выполнить комплекс фигур. Зрелище захватывающее, поэтому приглашаем всех желающих в эти дни к нам в витебский аэроклуб ДОСААФ им. Горовца (аэродром Куковячино)», — сказал главный судья чемпионата Александр Лоханов.

Официальное открытие состоится 3 августа в 10.00, а затем сразу же последуют первые прыжки. Остальные соревновательные дни будут начинаться в 9.00.

Между тем, когда чемпионат приблизится к кульминации, другое спортивное событие привлечет любителей автоспорта в город Новолукомль Чашникского района. Здесь 5—6 августа пройдет пятый этап открытого чемпионата по автокроссу с участием около 40 спортсменов из Беларуси и приглашенных гостей из России. Василий Коробов отметил, что юбилейный год ДОСААФ встречает целой серией спортивных событий, и порекомендовал поклонникам внимательно следить за афишами, чтобы не пропустить самое интересное.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Экстрима

Еще 7 новостей  Все новости

Александр Солодуха повторил трюк Ван Дамма

Дожди и грозы прогнозируются в Беларуси до конца недели

Желтый диван на остановке: мебельщики ни при чем!

Александр Солодуха повторил трюк Ван Дамма

Дожди и грозы прогнозируются в Беларуси до конца недели