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2 августа 2017, 10:15 | Прочие: Экстрим | Lenta.Ru

Российские парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте

Российские парашютистки установили национальный рекорд по прыжкам в вингсьюте. Об этом сообщает пресс-служба Nikon.

Формацию выполнили 19 спортсменок одновременно на аэродроме Крутицы. За полетом следили судьи из Федерации парашютного спорта в России, что обеспечило официальный статус рекорда. Важное условие регистрации рекорда в любом виде командного парашютного спорта — фотография и видеоролик хорошего качества. Эти материалы вместе со всеми необходимыми документами судьи передадут в Международную авиационную федерацию (FAI), чтобы зарегистрировать рекорд документально.

Глеб Чекменев, старший тренер по вингсьюту Федерации парашютного спорта города Москвы, прокомментировал достижение спортсменок. «В России оказалось не так много девушек, которые бы занимались полетами в вингсьюте на профессиональном уровне. Некоторых спортсменок пришлось тренировать командному полету практически “с нуля”. Тем не менее, установленный женской командой рекорд превосходит некоторые общенациональные. Так, максимальное количество спортсменов (и мужчин, и женщин) в рекордной формации Италии — 17, а в Бразилии — 10», — сказал он.

До этого российским рекордом был одновременный прыжок с построением формации в исполнении 12 девушек.
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