Red Bull Air Race в России: они улетели, но обещали вернуться!
Обещаниями провести Red Bull Air Race в России нас кормили довольно долго, и вот свершилось — один из раундов серии приняла Казань.
Поклонники быстрых и лёгких самолётов, крутых виражей в воздухе, казалось, в
Если долго мучиться, всё у нас получится
Итак,
Во второй раз этап чемпионата мира Red Bull Air Race должны были провести в Сочи в 2015 году. Но опять мероприятие сорвалось. Конечно, самолёты над «Сочи Автодромом» покружили, но это были не манёвренные аппараты из серии, проходящей под эгидой «Ред Булл», а просто авиашоу с участием отечественных
Поэтому и относительно приезда Red Bull Air Race в Казань радоваться раньше времени даже
Как всё было организовано
Местом установки пилонов (о них мы поговорим подробнее ещё) выбрали живописный участок реки Казанка. Кстати, именно там несколько лет назад проводили Кубок мира по
На импровизированном аэродроме сразу ощущается дух
Что
Поразило, на самом деле, почти всё. В хорошем смысле этого слова, естественно. Но вот путешествие внутрь пилона поразило особенно! Так что же представляет собой пилон? Пилон — это
Пилон — это не один нераздельный элемент, а девять скреплённых между собой сегментов. При этом пять верхних сегментов (они не белые, как четыре нижних, а красные) выполнены из специальной ткани, которая легко рвётся. Зачем? Чтобы верхушка пилона при касании её крылом просто разрезалась, а не наносила вред самолёту. Материал этот
Кто отпраздновал победу
Перед этапом в Казани текущее положение в турнирной таблице было несколько непривычно. Так, лидером сезона в столицу Татарстана приехал японец Ёсихидэ Муроя, но позади него расположилась плотная группа преследователей. Что же касается немца Маттиаса Дольдерера, то позиция действующего чемпиона мира неудовлетворительна — за пределами топ-5. Именно потому возникал и возникает вопрос: а есть ли шансы у Маттиаса отстоять звание лучшего?
«Вполне возможно, мы увидим нового обладателя титула, но прошло только четыре этапа, — сказал Кирби Чемблисс корреспонденту “Чемпионата” утром главного соревновательного дня. — Маттиас
И Кирби выиграл! Правда, путь к победе оказался весьма тернистым. Тренировки и квалификации прошли при отличной погоде, но вот в воскресный день небо прохудилось. Дождь то усиливался, то ослабевал, а потому асам штурвала приходилось мгновенно адаптироваться к смене условий. У одних это получалось лучше, у других — хуже. И да:
В «финал четырёх» вышли следующие мастера: Кирби Чемблисс, Майкл Гулиан, Петр Копфштейн, Пит Маклауд. И именно канадца Маклауда многие считали фаворитом этапа в Казани, ведь как раз он выиграл квалификацию. Однако две штрафные секунды в самом начале решающего полёта оставили Пита с серебром. Тройку призёров замкнул ветеран этого вида спорта Гулиан.
«Это второй мой визит в Россию, и я очень рад быть в Казани. Да, я самый зрелый пилот, но я не возражаю — мне хорошо и в мои 37 лет (смеётся). Конечно же, огромную работу проделала вся моя команда. Недостаточно быть просто хорошим пилотом, поскольку гонки в одиночку не выигрываются. Люди, которые мне помогают, остаются в закулисье, но их вклад неоценим!» — отметил на итоговой
Таким вот получился первый в истории российский этап Red Bull Air Race. Пилоты обещают вновь вернуться в гостеприимную Казань, ведь контракт рассчитан ещё на два года. А следующий этап состоится в Порту (
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