Red Bull Air Race в России: они улетели, но обещали вернуться!

Поклонники быстрых и лёгких самолётов, крутых виражей в воздухе, казалось, в какой-то момент уже перестали верить, что смогут своими глазами увидеть лучших пилотов Red Bull Air Race в деле на российской земле. Впрочем, правильнее сказать так: в небе над одним из российских городов. А всё потому что попыток привезти воздушные гонки в нашу страну было сразу несколько. Говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает, но нет — ещё как падает…

Если долго мучиться, всё у нас получится

Итак, Санкт-Петербург, 2006 год. Вся техника прибыла, даже трассу подготовили над Невой, однако за день до старта тренировок организаторы выпускают релиз, в котором сообщают об отмене этапа. Официальная формулировка выглядела крайне расплывчатой: что-то типа «невозможность гарантировать неизменно высокие стандарты безопасности и качества проведения воздушной гонки». Ну да ладно — неприятно, но пережили.

Во второй раз этап чемпионата мира Red Bull Air Race должны были провести в Сочи в 2015 году. Но опять мероприятие сорвалось. Конечно, самолёты над «Сочи Автодромом» покружили, но это были не манёвренные аппараты из серии, проходящей под эгидой «Ред Булл», а просто авиашоу с участием отечественных лётчиков-асов. И снова какая-то надуманная причина отмены состязаний: неблагоприятная ситуация, установившаяся на валютном рынке, которая привела, как отмечалось, к тому, что не удалось предложить гостям билеты на мероприятие по разумной цене. Если честно, похоже больше на отмазку…



Поэтому и относительно приезда Red Bull Air Race в Казань радоваться раньше времени даже как-то боязно было. А вдруг в последний момент тоже всё закончится срывом? Нет, всё прошло. И прошло на высшем уровне!

Как всё было организовано

Местом установки пилонов (о них мы поговорим подробнее ещё) выбрали живописный участок реки Казанка. Кстати, именно там несколько лет назад проводили Кубок мира по хай-дайвингу. Понятно, почему выбор сделали именно в пользу этой точки: вид на кремль города с более чем 1000-летней историей открывался превосходный. Плацдармом базирования самолётов определили автодром «Казань-Ринг», построенный по проекту знаменитого Германа Тильке и расположенный всего в нескольких десятках километров от города. Попасть к ангарам любому желающему не было дозволено, но для журналистов был устроен специальный подход.



На импровизированном аэродроме сразу ощущается дух по-настоящему большого международного события. А как иначе, когда вокруг тебя стоят сверкающие самолёты, мимо проходят звёзды аэробатики: Кирби Чемблисс, двукратный чемпион мира, Маттиас Дольдерер, действующий триумфатор первенств, и другие именитые товарищи?! Именно отсюда поднимались самолёты, чтобы отправиться на зачётные попытки в акваторию реки Казанка (Кремлёвская набережная), где их бурно встречала аплодисментами 90-тысячная толпа зрителей. После выполнения программы «железные птицы» сразу же возвращались обратно на «Казань-Ринг».

Что по-настоящему поразило

Поразило, на самом деле, почти всё. В хорошем смысле этого слова, естественно. Но вот путешествие внутрь пилона поразило особенно! Так что же представляет собой пилон? Пилон — это что-то типа такого дорожного конуса. Того самого конуса, который, например, вы объезжали, выполняя в ГИБДД упражнение «змейка» для получения водительских прав. Только он сделан из ткани, и его высота составляет 25 метров!



Пилон — это не один нераздельный элемент, а девять скреплённых между собой сегментов. При этом пять верхних сегментов (они не белые, как четыре нижних, а красные) выполнены из специальной ткани, которая легко рвётся. Зачем? Чтобы верхушка пилона при касании её крылом просто разрезалась, а не наносила вред самолёту. Материал этот чем-то похож на парашютный. Может показаться, что на восстановление нужных кондиций пилона уходит масса времени, но нет. Так, в 2003 году, на заре зарождения Red Bull Air Race, на замену одного пилона тратили 20 минут, а уже два года назад с этой задачей справились за рекордные 67 секунд!

Кто отпраздновал победу

Перед этапом в Казани текущее положение в турнирной таблице было несколько непривычно. Так, лидером сезона в столицу Татарстана приехал японец Ёсихидэ Муроя, но позади него расположилась плотная группа преследователей. Что же касается немца Маттиаса Дольдерера, то позиция действующего чемпиона мира неудовлетворительна — за пределами топ-5. Именно потому возникал и возникает вопрос: а есть ли шансы у Маттиаса отстоять звание лучшего?

«Вполне возможно, мы увидим нового обладателя титула, но прошло только четыре этапа, — сказал Кирби Чемблисс корреспонденту “Чемпионата” утром главного соревновательного дня. — Маттиас по-прежнему может защитить титул, всё зависит от него самого. Если вы посмотрите, то увидите, что наши позиции по времени крайне близки. Я выиграл гонку в Будапеште, но выиграл очень мало, так что всё невероятно плотно, и поэтому предпочитаю не начинать уже думать о чемпионате. Я понимаю, что мне просто сейчас нужно выигрывать гонки. Выиграю гонку сегодня — наберу важные очки».

И Кирби выиграл! Правда, путь к победе оказался весьма тернистым. Тренировки и квалификации прошли при отличной погоде, но вот в воскресный день небо прохудилось. Дождь то усиливался, то ослабевал, а потому асам штурвала приходилось мгновенно адаптироваться к смене условий. У одних это получалось лучше, у других — хуже. И да: из-за неблагоприятной погодной обстановки спортсмены срезали почти 70 пилонов, а такое бывает крайне редко!