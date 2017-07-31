Алиев возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания РК
В Алматы состоялась внеочередная конференция Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, на которой был избран новый президент и новый состав президиума федерации.
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Решением конференции федерации новым президентом избран Нурали Алиев, сообщает ее
Кроме того, был утвержден новый состав президиума федерации: председатель попечительского совета федерации Б. Имашев,
Федерация альпинизма и скалолазания Казахстана выступила организатором массового восхождения на пик Молодежный в рамках международного фестиваля International Mountain Sports Festival, посвященного развитию горного туризма в Казахстане.
Вершину в 4 147 метров покорило около 230 альпинистов, среди которых были подростки, профессиональные альпинисты, участники спортивных движений, ветераны спорта и просто любители.
Безопасность подъема каждого участника на вершину была обеспечена Федерацией совместно со Службой спасения г. Алматы. «Федерация уже на протяжении пяти лет 3−4 раза в год проводит массовые восхождения на алматинские вершины. Благодаря возрождению альпиниады отмечается положительная динамика роста вовлеченности казахстанцев в альпинизм», — отметил
Федерация альпинизма и скалолазания Казахстана ведет свою деятельность с 2006 года. Казахстанская федерация одна из первых присоединилась к Международной федерации скалолазания IFSC, которой в этом году исполнилось ровно 10 лет. Совместными усилиями спортивное скалолазание стало олимпийским видом спорта, также альпинизм и спортивное скалолазание были включены в реестр видов спорта РК.
Так, если в 2012 году общее количество участников альпиниад составляло 50 человек, то уже через три года количество увеличилось в 100 раз.
Напомним, что Федерация альпинизма и скалолазания Казахстана ведет свою деятельность с 2006 года. Казахстанская федерация одна из первых присоединилась к Международной федерации скалолазания IFSC, которой в этом году исполнилось ровно 10 лет. Совместными усилиями спортивное скалолазание стало олимпийским видом спорта, также альпинизм и спортивное скалолазание были включены в реестр видов спорта РК.
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