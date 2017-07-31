Алиев возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания РК

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решением конференции федерации новым президентом избран Нурали Алиев, сообщает ее пресс-служба.

Кроме того, был утвержден новый состав президиума федерации: председатель попечительского совета федерации Б. Имашев, вице-президент, генеральный секретарь К. Валиев, первый вице-президент Б. Жунус и вице-президенты С. Искакова, А. Скопин, С. Беляков и В. Селиванов. В ходе конференции новый руководящий состав федерации принял план по развитию спортивного скалолазания и альпинизма на 2017−2020 гг.

Федерация альпинизма и скалолазания Казахстана выступила организатором массового восхождения на пик Молодежный в рамках международного фестиваля International Mountain Sports Festival, посвященного развитию горного туризма в Казахстане.

Вершину в 4 147 метров покорило около 230 альпинистов, среди которых были подростки, профессиональные альпинисты, участники спортивных движений, ветераны спорта и просто любители.

Безопасность подъема каждого участника на вершину была обеспечена Федерацией совместно со Службой спасения г. Алматы. «Федерация уже на протяжении пяти лет 3−4 раза в год проводит массовые восхождения на алматинские вершины. Благодаря возрождению альпиниады отмечается положительная динамика роста вовлеченности казахстанцев в альпинизм», — отметил вице-президент федерации Артем Скопин. Так, если в 2012 году общее количество участников альпиниад составляло 50 человек, то уже через три года количество увеличилось в 100 раз.

Федерация альпинизма и скалолазания Казахстана ведет свою деятельность с 2006 года. Казахстанская федерация одна из первых присоединилась к Международной федерации скалолазания IFSC, которой в этом году исполнилось ровно 10 лет. Совместными усилиями спортивное скалолазание стало олимпийским видом спорта, также альпинизм и спортивное скалолазание были включены в реестр видов спорта РК.

Так, если в 2012 году общее количество участников альпиниад составляло 50 человек, то уже через три года количество увеличилось в 100 раз.

Напомним, что Федерация альпинизма и скалолазания Казахстана ведет свою деятельность с 2006 года. Казахстанская федерация одна из первых присоединилась к Международной федерации скалолазания IFSC, которой в этом году исполнилось ровно 10 лет. Совместными усилиями спортивное скалолазание стало олимпийским видом спорта, также альпинизм и спортивное скалолазание были включены в реестр видов спорта РК.