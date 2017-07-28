Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в Перу
ТАСС, 28 июля. Российский альпинист Валерий Розов стал первым человеком в истории, совершившим
бейс-прыжок с вершины горы Уаскаран в Перу, высота которой составляет 6768 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба компании Red Bull, которая является спонсором различных спортивных экстремальных мероприятий.
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Прыжок россиянина с вершины Уаскарана стал рекордным для Южной Америки. Розову потребовалось пять дней, чтобы подняться на Уаскаран. Южная вершина известна своими ледовыми обвалами и снежными лавинами, поэтому большую часть восхождения россиянин проводил в ночное время, когда лед застывает. Розов совершил прыжок на 50 метров ниже самой высшей точки горы и приземлился на высоте 4800 метров, пролетев 2000 метров и проведя в полете полторы минуты.
Розов совершил этот
В 2009 году Розов совершил прыжок с Эльбруса в Европе (4650 метров), в 2010 году — с вершины горы Ульветанна в Антарктиде (2650), в 2015-м — с Килиманджаро в Африке (5460). В 2015 году он установил мировой рекорд по высоте
Розов родился 26 декабря 1964 года. Он является двукратным чемпионом мира по парашютному спорту, победителем чемпионата Европы и Кубка мира, чемпионом России по альпинизму, действующим рекордсменом мира по парашютному спорту. В 2009 году спортсмен получил всемирную известность, совершив первый в истории прыжок с парашютом в воронку действующего вулкана Мутновский на полуострове Камчатка.
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