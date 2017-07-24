Ливень застал асов в небе Казани. Россия познакомилась с элитными авиагонками
В минувшие выходные в Казани прошли первые в истории нашей страны воздушные гонки Red Bull Air Race — самых престижных соревнований для быстрых одномоторных самолетов.
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…Маленькая обаятельная девочка лет пяти держит в руках красивый самолетик, собранный из деталей конструктора. Яркие крылья и пропеллер загадочно смотрятся на фоне голубого казанского неба — в город пришли авиагонки!
— В столице Татарстана прыгали, плавали, забивали голы, фехтовались, но еще никогда не летали, — сказал корреспонденты «СЭ» министр спорта Татарстана Владимир Леонов. — Пора брать новую высоту!
И действительно, Казань подтверждает статус спортивной столицы страны. Все организовано настолько качественно, что разговоры о возможном проведении Олимпиады уже не кажутся жесткой шуткой. На фоне
ПЕЙЗАЖЫ, ТЕХНИКА И МАСТЕРСТВО.
Минареты мечети
— Этими самолетами точно управляет человек? — на полном серьезе спрашивала девушка у своего парня на переполненной народом казанской набережной. Думаю, что на первых порах этот вопрос волновал не только ее одну. Асы натуральным образом сводили с ума, выдавая на высоте 20 метров невообразимые пируэты.
Эти самолеты — вершина спортивной авиации. Их линии — само совершенство, а сами они легки и маневренны настолько, насколько это только можно себе представить.
Сама трасса состоит из пяти надувных «ворот» и еще трех отдельных пилонов, которые нужно облететь «змейкой». Проем между «штангами» этих ворот всего 13 метров, а размах крыльев 7,5! Пройти нужно два круга и время суммируется. Причем за каждый фол (касание пилона или неверную траекторию) начисляются штрафные секунды (2 или 3), а счет здесь идет на сотые доли. Добавьте к этому скорость до 400 километров в час и перегрузку в 10 G, когда мозг, кости и даже часы на руке становятся тяжелее в 10 раз — вот что такое авиагонки!
В отличии от той же «Формулы-1», где за руль автомобиля садятся гонщики, которым едва исполняется 20, авиагонки — это спорт опытных профи. У многих за плечами работа в гражданской и военной авиации, так что каждый здесь знает цену одной ошибки.
РУССКИЕ КОРНИ.
Одним из первых кто взмыл в казанское небо стал пилот команды «Hamilton» Николя Иванофф. Естественно, что в паддоке французский пилот с теплым для уха именем, был нарасхват.
— Да, у меня русские корни, — с удовольствием признается Николя. — Меня назвали в честь дедушки. Я был в Москве,
ЧУДЕСА ПОД ДОЖДЕМ.
В день финалов на смену жаре в Казани пришел ливень, но полюбивших эти гонки зрителей он не отпугнул. В авиагонках «фактор дождя» значит не меньше, чем в той же «Формуле». Да, никакой дождевой резины и тормозного пути тут нет, но
Записные фавориты начали сенсационно вылетать один за другим. В первом же раунде сошел с борьбы лидер общего зачета Йосихида Муроя, следом «отвалился» чех Мартин Шонка. Казанская публика отчаянно болела за полюбившегося Иваноффа, но представителю часового бренда «Hamilton» не хватило
В итоге триумфатором этапа стал американец Чемблисс, который в драматичной борьбе опередил канадца Маклауда. Третье место у еще одной «темной лошадки» Марка Гулиана.
В следующий раз мастера воздушных гонок соберутся вместе
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
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