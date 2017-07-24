Ливень застал асов в небе Казани. Россия познакомилась с элитными авиагонками

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

…Маленькая обаятельная девочка лет пяти держит в руках красивый самолетик, собранный из деталей конструктора. Яркие крылья и пропеллер загадочно смотрятся на фоне голубого казанского неба — в город пришли авиагонки!

— В столице Татарстана прыгали, плавали, забивали голы, фехтовались, но еще никогда не летали, — сказал корреспонденты «СЭ» министр спорта Татарстана Владимир Леонов. — Пора брать новую высоту!

И действительно, Казань подтверждает статус спортивной столицы страны. Все организовано настолько качественно, что разговоры о возможном проведении Олимпиады уже не кажутся жесткой шуткой. На фоне Абу-Даби, Сан-Диего и Будапешта, Казань проявила себя шикарно.

ПЕЙЗАЖЫ, ТЕХНИКА И МАСТЕРСТВО.

Минареты мечети Кул-Шариф, соборы церквей, белая стена Кремля, Дворец земледельцев и река Казанка, которая именно здесь впадает в величественную Волгу. Волшебная картинка, словно с открытки — лучшая реклама городу. Казанцы проголосовали ногами — город жил авиагонками все выходные.

— Этими самолетами точно управляет человек? — на полном серьезе спрашивала девушка у своего парня на переполненной народом казанской набережной. Думаю, что на первых порах этот вопрос волновал не только ее одну. Асы натуральным образом сводили с ума, выдавая на высоте 20 метров невообразимые пируэты.

Эти самолеты — вершина спортивной авиации. Их линии — само совершенство, а сами они легки и маневренны настолько, насколько это только можно себе представить.

Сама трасса состоит из пяти надувных «ворот» и еще трех отдельных пилонов, которые нужно облететь «змейкой». Проем между «штангами» этих ворот всего 13 метров, а размах крыльев 7,5! Пройти нужно два круга и время суммируется. Причем за каждый фол (касание пилона или неверную траекторию) начисляются штрафные секунды (2 или 3), а счет здесь идет на сотые доли. Добавьте к этому скорость до 400 километров в час и перегрузку в 10 G, когда мозг, кости и даже часы на руке становятся тяжелее в 10 раз — вот что такое авиагонки!

В отличии от той же «Формулы-1», где за руль автомобиля садятся гонщики, которым едва исполняется 20, авиагонки — это спорт опытных профи. У многих за плечами работа в гражданской и военной авиации, так что каждый здесь знает цену одной ошибки.

РУССКИЕ КОРНИ.

Одним из первых кто взмыл в казанское небо стал пилот команды «Hamilton» Николя Иванофф. Естественно, что в паддоке французский пилот с теплым для уха именем, был нарасхват.

— Да, у меня русские корни, — с удовольствием признается Николя. — Меня назвали в честь дедушки. Я был в Москве, Санкт-Петербурге и сейчас чувствую некую ответственность в Казани. В целом все пилоты — это как одна большая семья. Оказавшись рядом с ними, ты тоже становишься ее частью. Мы ведь не соревнуемся рядом друг с другом открыто, а летаем по одиночке, поэтому о соперничестве в прямом смысле слова говорить нельзя, — откровенничает Иванофф. — Просто если кто-то тебя опережает, ты анализируешь это и стараешься что-то исправить, чтобы в следующей гонке быть быстрее.

ЧУДЕСА ПОД ДОЖДЕМ.

В день финалов на смену жаре в Казани пришел ливень, но полюбивших эти гонки зрителей он не отпугнул. В авиагонках «фактор дождя» значит не меньше, чем в той же «Формуле». Да, никакой дождевой резины и тормозного пути тут нет, но из-за плохой видимости пилотам приходится входить в виражи по памяти! Здесь то и началось самое интересное.

Записные фавориты начали сенсационно вылетать один за другим. В первом же раунде сошел с борьбы лидер общего зачета Йосихида Муроя, следом «отвалился» чех Мартин Шонка. Казанская публика отчаянно болела за полюбившегося Иваноффа, но представителю часового бренда «Hamilton» не хватило каких-то долей секунды, чтобы пройти в восьмерку — виной тому штраф за отклонение от траектории на один градус, при горизонтальном прохождении ворот!

В итоге триумфатором этапа стал американец Чемблисс, который в драматичной борьбе опередил канадца Маклауда. Третье место у еще одной «темной лошадки» Марка Гулиана.

В следующий раз мастера воздушных гонок соберутся вместе 2—3 сентября на самом краю Европы. Новое место встречи — Порту. Казань уже скучает.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.