Американец выиграл первый в России этап чемпионата мира по авиагонкам

«Безошибочное пилотирование — ключ к успеху, именно к этому мы и стремимся. Вся команда работает над верной стратегией, траекторией полета и самолетом. В начале сезона у нас не все получалось, но каждую гонку мы рассматриваем отдельно. Если продолжим побеждать и дальше — выиграем чемпионат. В России было здорово», — заявил Чемблисс.

В соревнованиях, состоявшихся в Казани, приняли участие 23 сильнейших пилота из 15 стран мира. Теперь борьба за чемпионский титул накалилась еще больше, ведь до конца сезона осталось три этапа.

Чемблисс — единственный из действующих пилотов, кто выступает в серии Red Bull Air Race с момента ее основания в 2003 году. Сейчас у американского спортсмена 40 очков, на один балл отстают японец Есихидэ Муроя Муроя и чех Мартин Шонка, еще на один — канадец Пит Маклауд.