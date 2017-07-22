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22 июля 2017, 9:49 | Прочие: Экстрим | ТАСС

Фестиваль экстремальных видов спорта открывается в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2017» откроется в субботу в самой западной точке Крымского полуострова — на мысе Тарханкут и продлится до 6 августа. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров Крыма, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

«Это пятый, юбилейный фестиваль, в котором примет участие большое количество участников из стран СНГ, а также из Великобритании, Франции, США, а также из Украины. Так что у нас достаточно представительная линейка участников и звездные исполнители, которые порадуют своим мастерством», — отметил он.

Основная цель проведения фестиваля — развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного, здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а также создание образа Крымского полуострова как места активного, семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля является региональная общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым». Мероприятие пройдет при поддержке правительства региона.

На площадке фестиваля площадью более 27 тыс. кв. м будут сконцентрированы локации популярных экстремальных видов спорта. Это кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, аквабайк, плавание на парусных тримаранах и на каяках. На сцене фестиваля выступят группы «Уматурман», «7Б», «Агата Кристи», «Ундервуд».
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Фестиваль экстремального спорта в Севастополе соберет чемпионов из РФ и мира

Фестиваль экстремального спорта в Севастополе соберет чемпионов из РФ и мира

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest, который пройдет в Севастополе 15—16 июля, станет одним из самых масштабных среди подобных мероприятий в России, ожидается, что в нем примут участие спортсмены-профессионалы из РФ и мира, в том числе имеющие награды на международных соревнованиях. Об этом на пресс-конференции сообщил организатор и ведущий фестиваля, вейкбордист Юрий Пашков.
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