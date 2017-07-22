Фестиваль экстремальных видов спорта открывается в Крыму

«Это пятый, юбилейный фестиваль, в котором примет участие большое количество участников из стран СНГ, а также из Великобритании, Франции, США, а также из Украины. Так что у нас достаточно представительная линейка участников и звездные исполнители, которые порадуют своим мастерством», — отметил он.

Основная цель проведения фестиваля — развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного, здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а также создание образа Крымского полуострова как места активного, семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля является региональная общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым». Мероприятие пройдет при поддержке правительства региона.

На площадке фестиваля площадью более 27 тыс. кв. м будут сконцентрированы локации популярных экстремальных видов спорта. Это кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, аквабайк, плавание на парусных тримаранах и на каяках. На сцене фестиваля выступят группы «Уматурман», «7Б», «Агата Кристи», «Ундервуд».