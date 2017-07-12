Фестиваль экстремального спорта в Севастополе соберет чемпионов из РФ и мира
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest, который пройдет в Севастополе
15—16 июля, станет одним из самых масштабных среди подобных мероприятий в России, ожидается, что в нем примут участие спортсмены-профессионалы из РФ и мира, в том числе имеющие награды на международных соревнованиях. Об этом на пресс-конференции сообщил организатор и ведущий фестиваля, вейкбордист Юрий Пашков.
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«Из-за рубежа приедет Дениэл Руттен, чемпион Нидерландов по вейкбордингу, из российских вейкбордистов — это чемпион Европы и России 2017 года Никита Терсков, а также неоднократные призеры чемпионатов России Николай Волохов и Илья Ситников и другие. Это международное мероприятие, на которое приезжают спортсмены из разных уголков РФ и мира, мы ожидаем гостей из Нидерландов, Белоруссии, Москвы,
По его словам, ожидается, что фестиваль посетят порядка 10 тыс. зрителей. Регистрация участников пока продолжается, но уже зарегистрировались 22 участника в водных видах, также планируется, что порядка 50 спортсменов примут участие в соревнованиях по скейтборду. Призовой фонд составляет 300 тыс. рублей. Фестиваль проводится при поддержке правительства Севастополя.
«Это революционное событие для Севастополя и России в целом, потому что до этого в южных регионах нашей страны ничего подобного размаха не проводилось», — добавил Пашков.
Помимо соревнований по вейкбордингу, которые пройдут в районе мыса Хрустальный, и соревнований по скейтбордингу на набережной Корнилова, зрителей ожидают показательные выступления гидромотоциклистов, среди которых чемпионы России. Оба дня работы фестиваля на площади Нахимова будут проходить концерты, в которых примут участие группы «Ундервуд», «Кирпичи» и Gayana, рэпер Guf, а также севастопольские музыканты.
Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга.
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