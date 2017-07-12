Победный двойной бекфлип
Леви Шервуд увековечил себя в книге рекордов мотоспорта. Пара опровергающих гравитацию прыжков помогли ему выиграть шестнадцатый сезон чемпионата по
фристайл-мотокроссу Red Bull X-Fighters.
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Эта победа стала второй для Шервуда на легендарной арене
Стильно и легко Шервуд выполнил пару двойных бэкфлипов, один из которых — no hander (без рук). А вот Тому Паже пришлось наблюдать за соревнованиями со зрительских трибун
В этот памятный для мотофристайла вечер второе место занял австралиец Джош Шихан, а представитель Японии Така Хигашино стал третьим.
Результаты мадридского финала X-Fighters:
- Леви Шервуд (NZL)
- Джош Шихан (AUS)
- Така Хигашино (JPN)
- Адам Джонс (USA)
- Люк Акерман (GER)
- Дени Торрес (ESP)
- Клинтон Мур (AUS)
- Маикель Мелеро (ESP)
- Кристиан Майер (ESP)
- Роб Адельберг (AUS)
- Гарри Бинк (AUS)
- Фред Кириллос (BRA)
Полную запись чемпионата можно посмотреть здесь.
Света Баранова (Red Bull)
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