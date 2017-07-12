Победный двойной бекфлип

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Эта победа стала второй для Шервуда на легендарной арене Плаза-де-Торос де Лас-Вентас — до этого он удостаивался высшей награды здесь в 2012 году, до начала победной четырехлетней серии Тома Паже.

Стильно и легко Шервуд выполнил пару двойных бэкфлипов, один из которых — no hander (без рук). А вот Тому Паже пришлось наблюдать за соревнованиями со зрительских трибун из-за полученной ранее травмы плеча.

Недостижимый Леви Шервуд на Red Bull X-Fighters Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

В этот памятный для мотофристайла вечер второе место занял австралиец Джош Шихан, а представитель Японии Така Хигашино стал третьим.

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Результаты мадридского финала X-Fighters:

Леви Шервуд (NZL) Джош Шихан (AUS) Така Хигашино (JPN) Адам Джонс (USA) Люк Акерман (GER) Дени Торрес (ESP) Клинтон Мур (AUS) Маикель Мелеро (ESP) Кристиан Майер (ESP) Роб Адельберг (AUS) Гарри Бинк (AUS) Фред Кириллос (BRA)

Шервуд, Шихан и Хигашино на подиуме Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Полную запись чемпионата можно посмотреть здесь.

Света Баранова (Red Bull)