В Альпиниаде на пик Нурсултан приняли участие более 5 тысяч человек

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Среди желающих покорить вершину были как казахстанцы, так и гости, приехавшие с ряда стран Европы и Азии. Причем взобраться на пик высотой 4 376 метров выразили желание не только профессионалы, но и любители экстремального спорта. Допускались к старту и дети старше 16 лет. Более юные же участники должны были находиться в сопровождении родителей. Самым маленьким альпинистом стал 11-летний мальчик.

В итоге ранним утром многочисленная группа стартовала с горнолыжного курорта Шымбулак. На протяжении всего маршрута фиксированием результатов и безопасностью участников занимались силы Службы спасения акимата Алматы (на Талгарском перевале (3200 метров) и Федерации альпинизма — на самой вершине.

Данное мероприятие является традиционным, и в этом году оно прошло в 22-й раз. Из 5 тысяч заявленных участников, добраться до вершины удалось 290 экстремалам. А помимо стандартного восхождения, спортсмены соревновались в скайраннинге (забег на вершину). У мужчин быстрее всех оказался Малик Абду-Асет, который показал время 1 час 55 минут, а среди женщин — Айжан Жомбатыр — 2 часа 27 минут.

Одним из тех, кто добрался до контрольного лагеря (высота 4 300 метров) стал директор Effective Media Liaison Сункар Карабалин, куда входят Tengrinews.kz, Massaget.kz и Vesti.kz.

«Я не любитель таких масштабных походов в горы, не являюсь фанатом этого дела. Но когда есть возможность, стараюсь ее не упускать. Это было мое не первое восхождение. В 2011-ом году, когда данное движение активно поддерживалось любителям, мне не удалось добраться до вершины. И с того момента меня не покидала мысль все-таки дойти до конца, завершить восхождение. Никак не удавалось подобрать момент. В 2015-м предпринял попытку взойти на пик Абая. И тоже самое, было большое количество желающих, но и время было ограничено. В какой-то момент, исходя, наверное, из соображений безопасности, перекрывают проходы и перевалы. Это что касается таких вот экстремальных походов. Какие-то туристические прогулки, посещение гор — это да, дело частое. Поэтому я твердо решил в этом году все-таки добраться до самого пика Нурсултан.

Подготовился основательно: встал в пять утра, заранее попросил у друзей все необходимое снаряжение. На удивление я достаточно легко преодолел основной маршрут, и практически к 10 утра я был уже у самого основания — остался всего один специальный участок, для преодоления которого и требовалось снаряжение. Закрывали перевалы в два часа, поэтому у меня оставалось более трех часов на прохождение скального участка. В итоге взобраться на вершину так и не удалось.

Было много людей вместе со мной, которые также прождали больше трех часов, но так и не попали на верхушку. Не знаю, может быть технически невозможно соорудить отдельный подъем и отдельный спуск, чтобы очередь двигалась несколько быстрее, и покорить вершину смогли бы больше людей. Желающих было много. Тут и гости из других стран, и разного уровня подготовки, разных возрастов. Мне удалось пообщаться с бабушкой лет 70.

Не смотря на многочисленность, все было организованно. Хаотичности не наблюдалось. И за свою безопасность также было спокойно. Если бы что-то возникло форс-мажорное, а оно возникало, то меры бы принималась оперативно. Например, службы безопасности эвакуировали с ледника девушку, попавшую под камнепад. Также были и мелкие травмы — кто-то ногу подвернул, кто-то поцарапался.

Но сама энергетика отличная. Дополнительным зарядом служит и наша природа. Буквально за час можно очутиться из пригорода Алматы в таком живописном месте, где много деревьев, скал, альпийских лугов, ледников. Мы этим всем постоянно окружены, но пользуемся редко. Но горы — это еще одна вещь, помимо яблока, которая символизирует Алматы, — отметил Карабалин.

Фото Vesti.kz (c)