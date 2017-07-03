Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/extreme/30264723/
3 июля 2017, 12:57 | Прочие: Экстрим | Чемпионат.com

Чемблисс выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Венгрии

Двукратный чемпион мира Red Bull Air Race Кирби Чемблисс одержал уверенную победу на этапе в Будапеште и вновь стал одним из претендентов на победу в общем зачёте.

Канадец Пит Маклауд занял второе место, а представитель Японии Ёсихидэ Муроя — третье.

В финале Чемблисс опередил Маклауда всего на 0,108 секунды, а для Мурои бронза стала уже третьей кряду медалью.

Муроя является лидером общего зачёте соревнований.

Следующий этап чемпионата пройдёт 22—23 июля в Казани — Россия будет впервые принимать легендарные авиагонки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО