Чемблисс выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Венгрии
Двукратный чемпион мира Red Bull Air Race Кирби Чемблисс одержал уверенную победу на этапе в Будапеште и вновь стал одним из претендентов на победу в общем зачёте.
Канадец Пит Маклауд занял второе место, а представитель Японии Ёсихидэ Муроя — третье.
В финале Чемблисс опередил Маклауда всего на 0,108 секунды, а для Мурои бронза стала уже третьей кряду медалью.
Муроя является лидером общего зачёте соревнований.
Следующий этап чемпионата пройдёт
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