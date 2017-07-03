Чемблисс выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Венгрии

Канадец Пит Маклауд занял второе место, а представитель Японии Ёсихидэ Муроя — третье.

В финале Чемблисс опередил Маклауда всего на 0,108 секунды, а для Мурои бронза стала уже третьей кряду медалью.

Муроя является лидером общего зачёте соревнований.