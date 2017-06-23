Базу для сборной России по скалолазанию построят в Крыму до 2020 года

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Базу планируется построить в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП). Международный олимпийский комитет в августе прошлого года включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Мы провели рабочее совещание в Крыму, на базе центра “Крымский”, итоги которого показали, что там есть подходящая для строительства территория, — отметил Бычков. — Новый объект будет подходить для проведения соревнований, в том числе, международных. Строительство базы для сборной России по скалолазанию при центре “Крымский” планируется осуществить в рамках ФЦП до конца 2020 года».

По его словам, центр «Крымский» станет одним из мест для проведения сборов национальной команды по скалолазанию в период подготовки к Играм-2020. «Точные сроки строительства нашей базы на данный момент неясны, сначала необходимо подготовить всю документацию и внести заявку в ФЦП, — сказал Бычков. — Вряд ли мы сможем успеть подготовиться на этой базе к Олимпиаде-2020, но сборы на базе центра “Крымский” у нас запланированы, в том числе и в этом году. Эти сборы будут направлены на общефизическую подготовку».

База в Крыму решит многие наши проблемы

На данный момент сборная России по скалолазанию проводит тренировочные сборы и соревнования на трех объектах. «У нас не так много объектов, которые соответствуют нынешним международным стандартам и оснащены достаточным оборудованием, — подчеркнул Бычков. — В числе баз, на которых тренируется сборная России, легкоатлетические манежи в Тюмени и Перми, где в сентябре пройдет первенство Европы. Также сейчас на базе крытого футбольного манежа ЦСКА в Москве для нас монтируется скалодром, на данный момент он будет самым оснащенным с точки зрения оборудования».

По словам главы ФСР, появление в Крыму современной базы поможет во многом решить проблемы подготовки спортсменов национальной команды. «Я надеюсь, что появление профильной базы закроет наши проблемы, — заявил Бычков. — Безусловно, очень многое зависит от оснащения базы — оборудования для подготовки трасс, накладных элементов, из которых моделируется рельеф трассы. Поэтому если будет хорошая база и набор современного оборудования, то все это решит наши проблемы на 90 процентов».

«Скалолазание в Крыму развивалось во все времена, это базовый вид спорта для Крыма, и очень многие спортсмены проводят там тренировки, — добавил глава ФСР. — Естественно, все это проходило на скалах. Сейчас же речь идет уже не о скальных массивах, а о создании чисто спортивной базы. Мы планируем и дальше развивать скалолазание на территории полуострова».

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года центр «Крымский» будет реконструирован при поддержке федерального бюджета, общая стоимость модернизации составит около 2,3 млрд рублей.