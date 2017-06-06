Огромный трамплин для состязаний на велосипеде и самокате, начинающийся высоко на трибунах, растянется на 60 метров вдоль поля, а на всей оставшейся территории раскинется уникальная застройка из песка и глины с множеством трамплинов и препятствий для мото- и автодисциплин. Помимо этого, спортсмены разыграют медали чемпионата России в дисциплине «BMX Дёрт», а в дисциплине «экстремальный самокат» пройдёт открытый чемпионат Москвы.

Изюминкой соревнований являются «монстр-траки», посещающие Россию лишь раз в году. Программа Кубка Монстров включает не только зрелищную спортивную, но и яркую развлекательную программу, которая пройдёт в формате фестиваля с 12:00 до 18:00. Вход на фестивальную часть свободный.