Индийский альпинист погиб при восхождении на Джомолунгму
Горноспасатели и правоохранительные органы Тибета подтвердили информацию, что индийский альпинист Рави Кумар, который ранее считался пропавшим без вести, погиб при восхождении на высочайшую вершину мира — Эверест или Джомолунгму. Спортсмен сорвался в пропасть неподалеку от вершины.
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Кумар, которому исполнилось 27 лет, проживал в индийском Морадабаде, и пропал два дня назад. Поиски альпиниста велись все это время и, как сообщает The Times of India, тело его было, наконец, найдено. Индус сорвался в пропасть на высоте 8200 метров. Двумя днями ранее на Эвересте погибли еще три спортсмена.
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