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https://sport.mail.ru/news/extreme/29835302/
23 мая 2017, 10:31 | Прочие: Экстрим | Вести.Ru

Индийский альпинист погиб при восхождении на Джомолунгму

Горноспасатели и правоохранительные органы Тибета подтвердили информацию, что индийский альпинист Рави Кумар, который ранее считался пропавшим без вести, погиб при восхождении на высочайшую вершину мира — Эверест или Джомолунгму. Спортсмен сорвался в пропасть неподалеку от вершины.

Горноспасатели и правоохранительные органы Тибета подтвердили информацию что индийский альпинист <span class=error>Рави</span> <span class=error>Кумар</span> который ранее считался пропавшим без вести погиб при восхождении на высочайшую вершину мира — Эверест или Джомолунгму. Спортсмен сорвался в пропасть неподалеку от вершины. Увеличить
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Кумар, которому исполнилось 27 лет, проживал в индийском Морадабаде, и пропал два дня назад. Поиски альпиниста велись все это время и, как сообщает The Times of India, тело его было, наконец, найдено. Индус сорвался в пропасть на высоте 8200 метров. Двумя днями ранее на Эвересте погибли еще три спортсмена.
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