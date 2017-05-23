Индийский альпинист погиб при восхождении на Джомолунгму

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Кумар, которому исполнилось 27 лет, проживал в индийском Морадабаде, и пропал два дня назад. Поиски альпиниста велись все это время и, как сообщает The Times of India, тело его было, наконец, найдено. Индус сорвался в пропасть на высоте 8200 метров. Двумя днями ранее на Эвересте погибли еще три спортсмена.