В Уфе пройдет всероссийский Чемпионат по скалолазанию

С 23 по 27 мая в Уфе пройдет чемпионат России по боулдерингу и всероссийские соревнования в скорости и трудности. Чтобы принять участие в крупном соревновании, в башкирскую столицу приехали скалолазы из 26 регионов России. Среди них чемпионы мира, Европы, России, победители и призеры Всемирных Игр.

Башкирию в Чемпионате представят мастера спорта Данил Закиров, Руслан Файзуллин, Наталия Степанова, Ирина Сабитова и другие.

Посмотреть соревнования, которые пройдут на скалодроме «Кул-тау» (ул. Р. Зорге, 63/3), смогут все желающие. Достаточно зарегистрироваться по ссылке.