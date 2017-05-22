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22 мая 2017, 13:08 | Прочие: Экстрим | Комсомольская правда

В Уфе пройдет всероссийский Чемпионат по скалолазанию

Соревнования начнутся завтра, 23 мая.

С 23 по 27 мая в Уфе пройдет чемпионат России по боулдерингу и всероссийские соревнования в скорости и трудности. Чтобы принять участие в крупном соревновании, в башкирскую столицу приехали скалолазы из 26 регионов России. Среди них чемпионы мира, Европы, России, победители и призеры Всемирных Игр.

Башкирию в Чемпионате представят мастера спорта Данил Закиров, Руслан Файзуллин, Наталия Степанова, Ирина Сабитова и другие.

Посмотреть соревнования, которые пройдут на скалодроме «Кул-тау» (ул. Р. Зорге, 63/3), смогут все желающие. Достаточно зарегистрироваться по ссылке.
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НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Спортсмен-экстремал из Эквадора Карл Эглоф поднялся на высшую точку Европы — гору Эльбрус (высота над уровнем моря 5 тысяч 642 метров) за рекордные 3 часа 24 минуты. Восхождение совершено в рамках девятого фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2017, который проходит в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
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