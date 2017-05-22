В Уфе пройдет всероссийский Чемпионат по скалолазанию
Соревнования начнутся завтра, 23 мая.
С 23 по 27 мая в Уфе пройдет чемпионат России по боулдерингу и всероссийские соревнования в скорости и трудности. Чтобы принять участие в крупном соревновании, в башкирскую столицу приехали скалолазы из 26 регионов России. Среди них чемпионы мира, Европы, России, победители и призеры Всемирных Игр.
Башкирию в Чемпионате представят мастера спорта Данил Закиров, Руслан Файзуллин, Наталия Степанова, Ирина Сабитова и другие.
Посмотреть соревнования, которые пройдут на скалодроме «Кул-тау» (ул. Р. Зорге, 63/3), смогут все желающие. Достаточно зарегистрироваться по ссылке.
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