Мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус установил спортсмен из Эквадора

«Во время скоростного забега установлен новый мировой рекорд по восхождению на высшую точку Европы — гору Эльбрус. Первым на вершину поднялся Карл Эглоф из Эквадора за 3 часа 24 минуты», — сказали в пресс-службе.

Спортсмен установил сразу два рекорда. «Эглофу удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Таким образом, установлен еще один мировой рекорд», — добавили там.

Вторым на вершину Эльбруса поднялся Шынгыс Байкашев из Казахстана, третий — россиянин Евгений Марков.

Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 29 минут, однако сегодня он финишировал только четвертым.