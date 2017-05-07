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7 мая 2017, 16:17 | Прочие: Экстрим | ТАСС

Мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус установил спортсмен из Эквадора

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Спортсмен-экстремал из Эквадора Карл Эглоф поднялся на высшую точку Европы — гору Эльбрус (высота над уровнем моря 5 тысяч 642 метров) за рекордные 3 часа 24 минуты. Восхождение совершено в рамках девятого фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2017, который проходит в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

«Во время скоростного забега установлен новый мировой рекорд по восхождению на высшую точку Европы — гору Эльбрус. Первым на вершину поднялся Карл Эглоф из Эквадора за 3 часа 24 минуты», — сказали в пресс-службе.

Спортсмен установил сразу два рекорда. «Эглофу удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Таким образом, установлен еще один мировой рекорд», — добавили там.

Вторым на вершину Эльбруса поднялся Шынгыс Байкашев из Казахстана, третий — россиянин Евгений Марков.

Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 29 минут, однако сегодня он финишировал только четвертым.

Дистанция маршрута «поляна Азау — западная вершина Эльбруса — поляна Азау» составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. метров. В программу фестиваля Red Fox Elbrus Race-2017 входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг.
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