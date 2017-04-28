Отец погибшего бейсджампера прыгнул с 22-метровой высоты
Супруга не стала противиться экстремальному увлечению мужа.
На одного экстремала на Урале стало больше. Свой первый прыжок совершил отец Ратмира Нагимьянова. Напомню, всемирно известный бейсджампер трагически погиб во время очередного полета на французском горнолыжном курорте Шамони. В память о нем пожилой мужчина сделал шаг с 22-метровой башни, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Готовя курсанта к прыжку, инструктор еще раз тщательно проверят все крепления. В ее практике было немало любителей экстрима, решивших испытать себя в прыжке с вышки. Но на их фоне 60-летний Рим Нагимьянов выделяется абсолютно. И не только в силу возраста, а ещё и мотивации. Осенью прошлого года известный бейсджампер Ратмир Нагимьянов разбился во время прыжка во французских Альпах.
«Не могу жить дальше так, как жил раньше, и должен достойно встретить то, что случилось, и чувствовать себя человеком, иметь
К моменту гибели Ратмир Нагимьянов совершил более 600 прыжков с высотных зданий и скал. Сначала при помощи парашюта, а затем и в специальном костюме — вингсьюте, позволяющем буквально лететь над землей. Он обучил этому десятки людей. А теперь они учат этому искусству его отца. Неделю назад Рим прошел тренировку в аэротрубе. Прыжок на тросе — следующий этап.
«Он идет от простого к сложному, это хорошо. Впоследствии, при первых
Супруга Рима Нагимьянова не стала противиться экстремальному увлечению мужа. Она уверена: другого сын от них и не ждал бы.
«У нас другого пути нет. Мы не можем быть слабыми. Если мы проявим слабость, депрессия всегда стоит у нас за спиной», — отмечает Ольга Нагимьянова, мать Ратмира.
Сила тут требуется во всём. Даже в самом начале пути.
Раньше с этой вышки пожарные наблюдали за окрестностями, а теперь ее облюбовали бейсджамперы. Высота — 22 метра, именно отсюда они совершают прыжки. Рима Нагимьянова высота не пугает. Вот уже он повисает на стропах. Первый прыжок прошел удачно.
«На
Теперь Рима Нагимьянова ждут прыжки уже из самолета. Курс подготовки он пройдет в Краснодарском крае.
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