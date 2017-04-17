В Ингушетии построят первый альплагерь «Джейрах»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ингушетии заявлял, что в Джейрахском районе будет создана альпинистская школа, которой присвоят имя знаменитой ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой. Также ее именем назовут физкультурно-оздоровительный комплекс в селении Али-Юрт. В сентябре 2014 года спортсменка погибла, совершая свое 13-е восхождение на Эльбрус. Власти республики объявили о решении построить на этом месте к августу 2017 года стационарный альпинистский лагерь. Капсулу в его основание заложил глава Ингушетии.