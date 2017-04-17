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17 апреля 2017, 10:21 | Прочие: Экстрим | ИА REGNUM

В Ингушетии построят первый альплагерь «Джейрах»

Местом для альплагеря выбран Джейрахский район. Одобрено и название для него — «Джейрах». Возведением лагеря займутся «Курорты Северного Кавказа», комитету РИ по туризму поручено рассмотреть варианты финансовой и технической поддержки, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ингушетии заявлял, что в Джейрахском районе будет создана альпинистская школа, которой присвоят имя знаменитой ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой. Также ее именем назовут физкультурно-оздоровительный комплекс в селении Али-Юрт. В сентябре 2014 года спортсменка погибла, совершая свое 13-е восхождение на Эльбрус. Власти республики объявили о решении построить на этом месте к августу 2017 года стационарный альпинистский лагерь. Капсулу в его основание заложил глава Ингушетии.
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