В Ингушетии построят первый альплагерь «Джейрах»
Местом для альплагеря выбран Джейрахский район. Одобрено и название для него — «Джейрах». Возведением лагеря займутся «Курорты Северного Кавказа», комитету РИ по туризму поручено рассмотреть варианты финансовой и технической поддержки, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в
пресс-службе главы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ингушетии заявлял, что в Джейрахском районе будет создана альпинистская школа, которой присвоят имя знаменитой ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой. Также ее именем назовут
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