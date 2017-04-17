В Москве построят центр экстремальных видов спорта
В Москве построят центр экстремальных видов спорта. В 6-этажном спорткомплексе площадью 4230 кв. метров построят аэротрубу для полетов в воздушном потоке, а также бассейн с искусственной волной для серфинга, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Основную часть центра займет аэродинамическая труба высотой почти 20 метров и диаметром 7,5 метра. Внутри нее будет создаваться мощный поток воздуха скоростью до 300 километров в час.
Полетать сможет любой желающий, пройдя предварительный инструктаж. Каждого посетителя обеспечат специальным комбинезоном, шлемом, очками и берушами. Полетать можно будет и целой компанией — аэротруба вместит до пяти человек одновременно.
В центре экстремальных видов спорта появится и серфинг-тренажер: здесь будет создаваться искусственная волна для обучения и катания на доске. Тренажер установят в бассейне. Высоту волн (до одного метра) можно регулировать с помощью пульта управления. Занятия для взрослых и детей будут проходить под руководством инструктора.
Также в проекте спорткомплекса предусмотрено наличие гимнастического зала и кафе.
Строительство центра экстремальных видов спорта начнется уже в 2017 году. Новое здание возведут на Ставропольской улице, на
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2017 году планируется построить 18 спортивных объектов. Это
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