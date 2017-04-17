В Москве построят центр экстремальных видов спорта

Основную часть центра займет аэродинамическая труба высотой почти 20 метров и диаметром 7,5 метра. Внутри нее будет создаваться мощный поток воздуха скоростью до 300 километров в час.

Полетать сможет любой желающий, пройдя предварительный инструктаж. Каждого посетителя обеспечат специальным комбинезоном, шлемом, очками и берушами. Полетать можно будет и целой компанией — аэротруба вместит до пяти человек одновременно.

В центре экстремальных видов спорта появится и серфинг-тренажер: здесь будет создаваться искусственная волна для обучения и катания на доске. Тренажер установят в бассейне. Высоту волн (до одного метра) можно регулировать с помощью пульта управления. Занятия для взрослых и детей будут проходить под руководством инструктора.

Также в проекте спорткомплекса предусмотрено наличие гимнастического зала и кафе.

Строительство центра экстремальных видов спорта начнется уже в 2017 году. Новое здание возведут на Ставропольской улице, на юго-востоке столицы, недалеко от парка «Кузьминки».