7—8 апреля первым этапом Кубка мира по боулдерингу в Майрингене стартовал международный сезон в скалолазании — том самом виде спорта, который в августе прошлого года впервые в своей истории официально был принят в программу летних Игр 2020 года. В Швейцарию отправились восемь российских спортсменов, а лучший результат удалось показать Алексею Рубцову, занявшему второе место. Девушкам добраться до таких высот не удалось, зато член национальной сборной Дарья Малышева рассказала «Чемпионату» о том, что такое скалолазание в России, с каким проблемами сталкиваются спортсмены, и чего нам ожидать от дебютной Олимпиады в Токио.

«Не лёгкая атлетика, конечно. Но хоккей в разы дороже»

— Дарья, всё, что знает обыватель о вашем виде спорта — спортсмены со страховкой лезут наверх по специальной стене с зацепками. Что реально представляет собой скалолазание?

— Сейчас в скалолазании три дисциплины: трудность, скорость и боулдеринг. «Трудность» — это вид, в котором скалолаз должен залезть как можно выше на стене высотой десять-пятнадцать метров, а результат считают по пройденным зацепкам. «Скорость» — вид, где перед скалолазами до боли знакомая стенка высотой 15 метров. Почему столь знакомая? Потому что на каком скалодроме вы бы не нашли эту стену, все зацепки расположены одинаково. Все участники знают ее наизусть, и главное здесь — показать лучшее время. Участники соревнуются между собой в парах, поэтому кроме себя нужно победить ещё и своего оппонента. И, наконец, третья дисциплина — «боулдеринг». Он представляет собой серию коротких (до 5 метров), но очень сложных трасс.

— Уже известно, какая именно дисциплина будет в олимпийском Токио?

— Официальной информации еще нет, но, скорее всего, это будет многоборье, то есть состязание по всем трём видам: скорость, трудность и боулдеринг. Один из них будет в квалификации, другой в полуфиналах, а третий в финале. Что касается участников, то, скорее, их количество будет ограничено двадцатью, а отбор пройдёт по квотам от каждого континента, то есть не больше четырех из Европы. Но вся информация пока предварительная. Весной все детали должны быть известны, летние Игры уже не за горами.



— Какие страны — лидеры в скалолазании?

— Ярко выраженного лидера пока нет. Когда вместе с нами вернули в программу Игр бейсбол, все сразу заговорили, мол, плюс одно золото в копилку американцам. У нас такого фаворита нет. Из доминирующих стран могу выделить Японию, Францию, Словению, Австрию и Россию.

— Отстаем ли мы в развитии от четвёрки наших соперников? Имеется в виду инфраструктура, интерес к скалолазанию, организация внутренних первенств.

— На самом деле мы отстаём не так сильно, как кажется. Спорт развивается, в регионах строятся прекрасные залы. Один скалодром в Тюмени чего стоит! Не могу сказать, что, скажем, во Франции инфраструктура чем-то сильно лучше. Но если говорить про интерес к виду спорта — то да, здесь нас сильно опережают. В Европе на соревнования ходит смотреть огромное количество зрителей, продают билеты, организуют трансляции. У нас банально нет рекламы, хотя в Москве несколько раз уже проходили этапы Кубка мира. На чемпионат России в основном приходят только те, кто знают участников лично, а о каком-то продвижении в массы пока речи не идёт. Хотя на последних стартах уже организовывали трансляции в интернете. Какой-никакой, а прогресс.



— Заниматься скалолазанием в наши дни затратно?

— Давайте посчитаем. Для занятия в скалодроме из личного снаряжения вам нужна только специальная обувь — скальники, которые стоят порядка десяти тысяч рублей, причём менять их приходится каждые два-три месяца. А для хорошего «сцепления» рук, мы, как и штангисты, используем магнезию — пакета за пятьсот рублей хватает примерно на месяц. Из оборудования для лазания длинных маршрутов нужна веревка и обвязка. Их мы меняем примерно раз в год, а обходится это тысяч в пятнадцать рублей. Плюс, те, кто соревнуются, оплачивают стартовые взносы и лицензии, которые зависят от уровня соревнований. Участие в Кубке мира, например, стоит 4500 рублей, лицензия на год — еще 3200. Не лёгкая атлетика, конечно, но тот же хоккей, выходит в разы дороже. Что касается скалодрома, то здесь всё индивидуально: в каких-то госучреждениях это бесплатно, в каких-то платишь за вход, в каких-то покупаешь абонемент на определенный срок, как в фитнес-центрах.

«Ребята заливают ногти клеем, чтобы продолжать тренироваться»

— С какими трудностями в скалолазании вы сталкиваетесь чаще всего?

— Если говорить про травмы, то, как правило, это спина, плечи, локти и колени — те части тела, которые постоянно находятся в напряжении. Травму можно получить как во время лазания, так и в результате долгих лет тренировок: практически все скалолазы со временем сетуют на проблемы в локтевых или коленных суставах. Также типичной проблемой являются суставы и связки пальцев, а у скоростников еще и стираются ногти. В таком случае ребята заливают их клеем, чтобы продолжить тренироваться. Но помимо травм есть еще другие трудности.



— Какие, например?

— Во-первых, мы ездим на соревнования по России и миру только за свой счет. Наша федерация скалолазания ничего не оплачивает, и призовых денег у нас тоже нет. Только за высокие места на международных соревнованиях платят какие-то суммы в зависимости от статуса турнира. А так все расходы по питанию, проживанию, снаряжению, взносам за участие член сборной России по скалолазанию берет на себя. Хотя когда стало ясно, что скалолазание будет в программе игр в Токио, тем же японцам существенно увеличили финансирование. У них в команде есть и врачи, и массажисты, и оборудование новое появилось. Понятно, что они засуетились так, потому что у них на носу домашняя Олимпиада. А нам о таких условиях пока только мечтать. Надеемся, с олимпийским признанием ситуация изменится, так что в будущее смотрим с оптимизмом.

— Но финансирование нужно уже сейчас, учитывая, что этапы Кубка мира проводятся в разных странах.

— Да. Семь этапов в течение сезона проходят в разных уголках мира: Швейцария, Китай, Япония, США, Индия и так далее. Вы же понимаете, что за свои деньги посетить все этапы нереально. Поэтому, если хотите выступать за Россию на международных соревнованиях, придется ударно поработать перед соревновательным сезоном. Стоимость поездок на все этапы Кубка мира составляет около 600 тысяч рублей. В России единицы могут себе позволить принять участие во всех стартах. Большинство членов сборной может поехать на одно-два соревнования за рубеж в год.



— У ваших конкурентов из других стран такого нет?

— У них все расходы берет на себя государство. Парадокс заключается в том, что, несмотря на такую ситуацию, у нас очень сильная команда.

— Получается, профессиональный скалолаз в России не может жить только за счет скалолазания, нужно работать где-то еще?

— Те, кому за 25, начинают параллельно сами тренировать. Но после института у многих встаёт вопрос: посвятить себя полностью скалолазанию или пойти работать по специальности, которую получили в вузе. Выбирают, в основном, второе. Опять же с завистью смотрим на наших оппонентов из Европы и Азии — они могут тренироваться, защищать честь страны и получать за это деньги как профессиональные спортсмены.



— Вы сказали, что лично платите взносы за участие в мировых этапах?

— Да. Чтобы выступить на любом международном соревновании, надо заплатить деньги. Все наши спортсмены делают это из собственного кармана. Получается, родная федерация нам ничего не выделяет — но потом мы защищаем её интересы на международной арене. И таких несправедливостей много! Скажем, два года назад я заняла первое место на всероссийских соревнованиях среди юниорок, выполнив норматив мастера спорта. Подготовила все документы, но проблема была в том, что у федерации скалолазания Москвы к тому моменту закончилась аккредитация, а новую министерство спорта по каким-то причинам не выдавала. У нас было шесть месяцев на то, чтобы оформить разряд, но, несмотря на помощь моих тренеров, я осталась без звания. У нас, к сожалению, реальность такова, что если федерация по виду спорта на данный момент не аккредитована, то такого вида спорта в стране не существует.

«В СССР скалолазание было только на настоящих скалах»

— До какого возраста соревнуются скалолазы?

— В тридцать лет, как правило, конец карьеры. У женщин из-за семьи может быть чуть раньше. Пик карьеры приходится на 20−24 года. Но, как и в любом виде спорта, есть уникумы, которые продолжают соревноваться до тридцати пяти лет и более.



— Молодежи на скалодромах в России много?

— Талантливых ребят полно. Но, к сожалению, многие заканчивают в возрасте 16−18 лет и переходят в разряд «тусовки». Кому-то надоедает упорно тренироваться, кто-то не видит перспектив, кто-то решает сконцентрироваться на учебе — у всех по-разному. Особо амбициозных, разумеется, уговаривают остаться, но это индивидуальные случаи. У нас была перспективная девчонка, которая побеждала в России и Европе, потом ей стукнуло восемнадцать, и она спросила себя: «А почему я не провожу лето на даче с пивом и шашлыками в компании друзей, как все нормальные люди?» И всё. Но я уверена, что такие случаи есть во всех видах спорта.

— Проблема тренерских кадров в скалолазании существует?

— К сожалению, да. Но это только потому, что это очень молодой вид спорта в нашей стране. Скачок интереса к скалолазанию произошёл года три назад. Это сейчас в Москве полно скалодромов, в регионах начинают возводить спортивные центры с невысокими стенками, родители с каждым годом приводят к нам заниматься все больше детей.

— То есть открывать скалодромы в крупных городах сейчас выгодно?

— Не могу ответить на этот вопрос с точки зрения выгоды, но если учесть, что плата за разовый вход на скалодром равна в среднем 500 рублям, а одновременно на одном скалодроме в час пик находится 150−200 человек, то даже за один вечер доход получается немаленький. Рискну предположить, что частникам это действительно выгодно.