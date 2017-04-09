«Сильная сборная — это парадокс». Скалолазы в России готовятся к Олимпиаде
В прошлом году скалолазание вошло в олимпийскую семью. Что такое скалолазание в России, рассказала член сборной страны Дарья Малышева.
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«Не лёгкая атлетика, конечно. Но хоккей в разы дороже»
— Дарья, всё, что знает обыватель о вашем виде спорта — спортсмены со страховкой лезут наверх по специальной стене с зацепками. Что реально представляет собой скалолазание?
— Сейчас в скалолазании три дисциплины: трудность, скорость и боулдеринг. «Трудность» — это вид, в котором скалолаз должен залезть как можно выше на стене высотой
— Уже известно, какая именно дисциплина будет в олимпийском Токио?
— Официальной информации еще нет, но, скорее всего, это будет многоборье, то есть состязание по всем трём видам: скорость, трудность и боулдеринг. Один из них будет в квалификации, другой в полуфиналах, а третий в финале. Что касается участников, то, скорее, их количество будет ограничено двадцатью, а отбор пройдёт по квотам от каждого континента, то есть не больше четырех из Европы. Но вся информация пока предварительная. Весной все детали должны быть известны, летние Игры уже не за горами.
— Какие страны — лидеры в скалолазании?
— Ярко выраженного лидера пока нет. Когда вместе с нами вернули в программу Игр бейсбол, все сразу заговорили, мол, плюс одно золото в копилку американцам. У нас такого фаворита нет. Из доминирующих стран могу выделить Японию, Францию, Словению, Австрию и Россию.
— Отстаем ли мы в развитии от четвёрки наших соперников? Имеется в виду инфраструктура, интерес к скалолазанию, организация внутренних первенств.
— На самом деле мы отстаём не так сильно, как кажется. Спорт развивается, в регионах строятся прекрасные залы. Один скалодром в Тюмени чего стоит! Не могу сказать, что, скажем, во Франции инфраструктура
— Заниматься скалолазанием в наши дни затратно?
— Давайте посчитаем. Для занятия в скалодроме из личного снаряжения вам нужна только специальная обувь — скальники, которые стоят порядка десяти тысяч рублей, причём менять их приходится каждые
«Ребята заливают ногти клеем, чтобы продолжать тренироваться»
— С какими трудностями в скалолазании вы сталкиваетесь чаще всего?
— Если говорить про травмы, то, как правило, это спина, плечи, локти и колени — те части тела, которые постоянно находятся в напряжении. Травму можно получить как во время лазания, так и в результате долгих лет тренировок: практически все скалолазы со временем сетуют на проблемы в локтевых или коленных суставах. Также типичной проблемой являются суставы и связки пальцев, а у скоростников еще и стираются ногти. В таком случае ребята заливают их клеем, чтобы продолжить тренироваться. Но помимо травм есть еще другие трудности.
— Какие, например?
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— Но финансирование нужно уже сейчас, учитывая, что этапы Кубка мира проводятся в разных странах.
— Да. Семь этапов в течение сезона проходят в разных уголках мира: Швейцария, Китай, Япония, США, Индия и так далее. Вы же понимаете, что за свои деньги посетить все этапы нереально. Поэтому, если хотите выступать за Россию на международных соревнованиях, придется ударно поработать перед соревновательным сезоном. Стоимость поездок на все этапы Кубка мира составляет около 600 тысяч рублей. В России единицы могут себе позволить принять участие во всех стартах. Большинство членов сборной может поехать на
— У ваших конкурентов из других стран такого нет?
— У них все расходы берет на себя государство. Парадокс заключается в том, что, несмотря на такую ситуацию, у нас очень сильная команда.
— Получается, профессиональный скалолаз в России не может жить только за счет скалолазания, нужно работать
— Те, кому за 25, начинают параллельно сами тренировать. Но после института у многих встаёт вопрос: посвятить себя полностью скалолазанию или пойти работать по специальности, которую получили в вузе. Выбирают, в основном, второе. Опять же с завистью смотрим на наших оппонентов из Европы и Азии — они могут тренироваться, защищать честь страны и получать за это деньги как профессиональные спортсмены.
— Вы сказали, что лично платите взносы за участие в мировых этапах?
— Да. Чтобы выступить на любом международном соревновании, надо заплатить деньги. Все наши спортсмены делают это из собственного кармана. Получается, родная федерация нам ничего не выделяет — но потом мы защищаем её интересы на международной арене. И таких несправедливостей много! Скажем, два года назад я заняла первое место на всероссийских соревнованиях среди юниорок, выполнив норматив мастера спорта. Подготовила все документы, но проблема была в том, что у федерации скалолазания Москвы к тому моменту закончилась аккредитация, а новую министерство спорта по
«В СССР скалолазание было только на настоящих скалах»
— До какого возраста соревнуются скалолазы?
— В тридцать лет, как правило, конец карьеры. У женщин
— Молодежи на скалодромах в России много?
— Талантливых ребят полно. Но, к сожалению, многие заканчивают в возрасте 16−18 лет и переходят в разряд «тусовки».
— Проблема тренерских кадров в скалолазании существует?
— К сожалению, да. Но это только потому, что это очень молодой вид спорта в нашей стране. Скачок интереса к скалолазанию произошёл года три назад. Это сейчас в Москве полно скалодромов, в регионах начинают возводить спортивные центры с невысокими стенками, родители с каждым годом приводят к нам заниматься все больше детей.
— То есть открывать скалодромы в крупных городах сейчас выгодно?
— Не могу ответить на этот вопрос с точки зрения выгоды, но если учесть, что плата за разовый вход на скалодром равна в среднем 500 рублям, а одновременно на одном скалодроме в час пик находится 150−200 человек, то даже за один вечер доход получается немаленький. Рискну предположить, что частникам это действительно выгодно.
— Народу действительно так много?
— Если сравнивать количество занимающихся десять лет назад, когда я пришла на скалодром, и сейчас, то разница колоссальная. Раньше у нас банально не было места для занятий, в СССР скалолазание было только на настоящих скалах, например, в Крыму. Снаряжения, кстати, тоже тогда не было. Вместо скальников использовали галоши. Но сейчас все
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