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https://sport.mail.ru/news/extreme/29335509/
6 апреля 2017, 12:25 | Прочие: Экстрим | Sports.kz

В Казахстане набирает популярность паркур-марафон

В Казахстане набирает популярность новая экстремальная забава — паркур-марафон. Его суть заключается в преодолении препятствий на пересеченной местности — в сопках, в горах или в лесу.

В Казахстане набирает популярность новая экстремальная забава — <nobr>паркур-марафон.</nobr> Его суть заключается в преодолении препятствий на пересеченной местности — в сопках в горах или в лесу. Увеличить
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— Дистанция оговаривается заранее: хочешь, беги 10 километров, хочешь — 20, а можно преодолеть и марафонскую дистанцию. Если, конечно, здоровья хватит, — рассказывает российский трейсер-марафонец Сергей Богорад. — Любые препятствия — овраг, реку или болото — нужно преодолевать. Искать более легкие пути нельзя. В дорогу можно взять карту, но пользоваться мобильной связью или навигатором — это дурной тон.

Сергей Богорад проводил экстремальные марафоны в белорусском полесье, кавказских и уральских горах, но больше всего ему понравился Казахстан. По его словам, в нашей стране можно прокладывать маршруты на любой вкус. Между прочим, во время паркур-марафона в Алматинской области Сергей чуть не утонул в горной речке, а на берегу озера Маркаколь в Восточно-Казахстанской области он нос к носу столкнулся с медведем.

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