В Казахстане набирает популярность паркур-марафон

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— Дистанция оговаривается заранее: хочешь, беги 10 километров, хочешь — 20, а можно преодолеть и марафонскую дистанцию. Если, конечно, здоровья хватит, — рассказывает российский трейсер-марафонец Сергей Богорад. — Любые препятствия — овраг, реку или болото — нужно преодолевать. Искать более легкие пути нельзя. В дорогу можно взять карту, но пользоваться мобильной связью или навигатором — это дурной тон.