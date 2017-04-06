В Казахстане набирает популярность паркур-марафон
В Казахстане набирает популярность новая экстремальная забава —
паркур-марафон. Его суть заключается в преодолении препятствий на пересеченной местности — в сопках, в горах или в лесу.
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— Дистанция оговаривается заранее: хочешь, беги 10 километров, хочешь — 20, а можно преодолеть и марафонскую дистанцию. Если, конечно, здоровья хватит, — рассказывает российский
Сергей Богорад проводил экстремальные марафоны в белорусском полесье, кавказских и уральских горах, но больше всего ему понравился Казахстан. По его словам, в нашей стране можно прокладывать маршруты на любой вкус. Между прочим, во время
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