Российские скалолазы завоевали золото Военных игр в Сочи

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«Двойным успехом российских спортсменов закончились соревнования в скалолазании в лазании на скорость в классическом формате во дворце спорта “Большой” на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Среди женщин лучшей стала рядовая Анна Цыганова, в сумме двух попыток она показала время 49,36 секунды», — сказал представитель пресс- центра.

По его словам, второй стала Джессика Пилз из Австрии (52,35 секунды), третьей — еще одна россиянка рядовой Евгения Лапшина (53,49 секунды).

«В соревновании мужчин лучшим стал российский спортсмен рядовой Сергей Лужецкий, в сумме двух попыток показавший время 31,22 секунды. Вторым стал Якоб Шуберт из Австрии (39,28 секунды). Бронзовая медаль досталась еще одному представителю сборной России рядовому Вадиму Тимонову (38,27 секунды)», — сообщил собеседник агентства.