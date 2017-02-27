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27 февраля 2017, 15:32 | Прочие: Экстрим | ТАСС

Российские скалолазы завоевали золото Военных игр в Сочи

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Российские скалолазы Анна Цыганова и Сергей Лужецкий завоевали золотые медали в лазании на скорость в классическом формате на соревнованиях по скалолазанию на III Всемирных военных играх в Сочи. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-центре Игр.

В соревновании мужчин лучшим стал российский спортсмен Сергей Лужецкий у женщин первенствовала Анна Цыганова. Увеличить
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«Двойным успехом российских спортсменов закончились соревнования в скалолазании в лазании на скорость в классическом формате во дворце спорта “Большой” на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Среди женщин лучшей стала рядовая Анна Цыганова, в сумме двух попыток она показала время 49,36 секунды», — сказал представитель пресс- центра.

По его словам, второй стала Джессика Пилз из Австрии (52,35 секунды), третьей — еще одна россиянка рядовой Евгения Лапшина (53,49 секунды).

«В соревновании мужчин лучшим стал российский спортсмен рядовой Сергей Лужецкий, в сумме двух попыток показавший время 31,22 секунды. Вторым стал Якоб Шуберт из Австрии (39,28 секунды). Бронзовая медаль досталась еще одному представителю сборной России рядовому Вадиму Тимонову (38,27 секунды)», — сообщил собеседник агентства.

III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи, на них разыгрываются 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В спортивную программу включены семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.
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