Казахстанский альпинист Гундарев покорил высшую точку Австралии

«Взойти на Косцюшко — это в первую очередь возможность познакомиться с зеленым континентом и побывать в противоположной части мира. Мне повезло стать частью команды Казгео в этом проекте», — поделился альпинист, горный гид и путешественник Андрей Гундарев.



На сегодняшний день в активе Казгео есть уже четыре вершины из обязательных семи пунктов программы «7 вершин + 2 Полюса». Это самый высокий пик Южной Америки — Аконкагуа в Аргентине, высшая точка Европы — пик Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самый труднодоступный пик Винсон в Антарктиде, и пик Косцюшко в Австралии. Таким образом, для завершения программы, команде Казгео осталось взойти на вершины Эверест, Маккинли и Килиманджаро. Кроме того, успешно проведены лыжные экспедиции на Северный Полюс в 2015 году и Южный Полюс в 2016 году, сообщает пресс-служба общества.



«Казахское географическое общество взяло на себя миссию — водрузить флаг Казахстана на семи вершинах семи континентов и обоих полюсах земли. Для спортсменов, участвующих в этой программе — это возможность увидеть мир и прославить Казахстан», — сказал председатель попечительского совета Казгео Нурлан Абдуов.



Для восхождения на семь вершин континентов, Казахское географическое общество объединяет под своим флагом ведущих казахстанских альпинистов и атлетов. Так, пик Аконкагуа в Южной Америке в 2016 году покорили Магжан Сагимбаев в паре с Максутом Жумаевым. Скоростной забег на Эльбрус в том же году совершили Ильяс Галимбеков и Чингиз Байкашев. В составе экспедиции «Полюс независимости» 16 декабря 2016 года Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков подняли флаг Казахстана на пик Винсон в Антарктиде.