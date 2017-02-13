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13 февраля 2017, 14:58 | Прочие: Экстрим | Sports.kz

Казахстанский альпинист Гундарев покорил высшую точку Австралии

В минувшие выходные при поддержке Казахского географического общества казахстанский альпинист и путешественник Андрей Гундарев взошел на высшую точку Австралии — пик Косцюшко (2228 м). По словам альпиниста, восхождение заняло несколько часов. Пик Косцюшко представляет собой вершину в хребте Снежных гор на территории одноименного национального парка в штате Новый Южный Уэльс, передает BNews.kz.

В минувшие выходные при поддержке Казахского географического общества казахстанский альпинист и путешественник Андрей Гундарев взошел на высшую точку Австралии — пик <span class=error>Косцюшко</span> (2228 м). По словам альпиниста восхождение заняло несколько часов. Пик <span class=error>Косцюшко</span> представляет собой вершину в хребте Снежных гор на территории одноименного национального парка в штате Новый Южный Уэльс передает BNews.kz. Увеличить
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«Взойти на Косцюшко — это в первую очередь возможность познакомиться с зеленым континентом и побывать в противоположной части мира. Мне повезло стать частью команды Казгео в этом проекте», — поделился альпинист, горный гид и путешественник Андрей Гундарев.

На сегодняшний день в активе Казгео есть уже четыре вершины из обязательных семи пунктов программы «7 вершин + 2 Полюса». Это самый высокий пик Южной Америки — Аконкагуа в Аргентине, высшая точка Европы — пик Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самый труднодоступный пик Винсон в Антарктиде, и пик Косцюшко в Австралии. Таким образом, для завершения программы, команде Казгео осталось взойти на вершины Эверест, Маккинли и Килиманджаро. Кроме того, успешно проведены лыжные экспедиции на Северный Полюс в 2015 году и Южный Полюс в 2016 году, сообщает пресс-служба общества.

«Казахское географическое общество взяло на себя миссию — водрузить флаг Казахстана на семи вершинах семи континентов и обоих полюсах земли. Для спортсменов, участвующих в этой программе — это возможность увидеть мир и прославить Казахстан», — сказал председатель попечительского совета Казгео Нурлан Абдуов.

Для восхождения на семь вершин континентов, Казахское географическое общество объединяет под своим флагом ведущих казахстанских альпинистов и атлетов. Так, пик Аконкагуа в Южной Америке в 2016 году покорили Магжан Сагимбаев в паре с Максутом Жумаевым. Скоростной забег на Эльбрус в том же году совершили Ильяс Галимбеков и Чингиз Байкашев. В составе экспедиции «Полюс независимости» 16 декабря 2016 года Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков подняли флаг Казахстана на пик Винсон в Антарктиде.

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