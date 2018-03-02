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12:15 (мск), источник: БЕЛТА

Катулин: Все объекты и службы II Евроигр должны работать как единый механизм

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все объекты и службы II Европейских игр должны работать как единый механизм. Об этом заявил журналистам директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в штаб-квартире НОК в Минске началась встреча представителей Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с руководством и менеджерами дирекции Евроигр. Основные вопросы, которые обсудят стороны, — взаимодействие с правительством Беларуси, готовность объектов, церемонии открытия и закрытия Европейских игр, внедрение IT-технологий, защита прав интеллектуальной собственности и другие.

«Состояние спортивных объектов, которые давно готовы, ранее получили высокие оценки у членов ЕОК. У Беларуси накоплен огромный опыт по проведению международных соревнований в отдельных видах спорта. При подготовке к II Европейским играм необходимо учитывать комплексный подход. Все объекты и службы (спортсооружения, отели, пункты питания, транспорт, международный вещательный центр) будут связаны в единое целое и должны работать как единый механизм. К этому и будем стремиться», — сказал Георгий Катулин.

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Директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в феврале посетил зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, где ознакомился со многими особенностями организации масштабного спортивного форума и рассказал, на чем сосредоточил свое внимание во время главных стартов четырехлетия.

«Для меня это уже десятая Олимпиада, поэтому могу сравнить организацию и проведение не только в Пхенчхане, но и в других местах. Очень важной была встреча с главой независимой антидопинговой организации Валери Фуйнерон. Президент МОК Томас Бах ранее во время заседания исполкома этой организации в Лозанне попросил особое внимание нашего оргкомитета уделить профилактике применения запрещенных веществ во время Европейских игр 2019 года. Поэтому переговоры с Фуйнерон были очень важны. Сегодня в Минске присутствует эксперт ЕОК по вопросам медицины и допингового контроля Памела Венинг, которая также контролирует все эти вопросы», — отметил Георгий Катулин.

Дирекцией Европейских игр был изучен в Пхенчхане опыт кейтеринговых (питание) служб, использования временных сооружений. «При подготовке и проведении Европейских игр необходимо рационально использовать бюджет. Временные сооружения помогут избежать неоправданных дополнительных затрат. Их можно арендовать при организации питания, зон досмотра служб безопасности, как бытовые и судейские комнаты, палатки», — рассказал директор фонда. Он также отметил, что визит в Минск членов координационной комиссии ЕОК состоялся ранее намеченного срока. Это связано с тем, что сейчас все внимание будет уделено подготовке к II Европейским играм. Необходимо ко дню открытых дверей Национальных олимпийских комитетов, который пройдет в конце марта, показать готовность Минска к проведению спортивного еврофорума в 2019 году. Визит членов координационной комиссии ЕОК продлится до 3 марта.

Президент ЕОК Янез Кочианчич II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Церемония открытия и закрытия состоятся на стадионе «Динамо». При проведении Европейских игр будут задействованы все основные спортивные площадки Минска: Дворец спорта, «Чижовка-Арена», «Минск-Арена» и другие.

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