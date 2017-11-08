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14:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

WADA не торопится с аккредитацией белорусской антидопинговой лаборатории к Евроиграм-2019

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не поддерживает инициативу Беларуси приурочить международную аккредитацию национальной антидопинговой лаборатории к открытию в Минске Европейских игр 2019 года, сообщил директор Национального антидопингового агентства Беларуси Денис Мужжухин журналистам в среду.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Аккредитация к Евроиграм — это наш дополнительный аргумент, наша позиция: страна, принимающая столь масштабное мероприятие, должна инициировать вопросы аккредитации, — сказал он. — Но в прямой увязке эти два вопроса все-таки решать нельзя. Представители WADA нам данную позицию изложили изначально: мол, мы понимаем, событие масштабное, но процесс аккредитации должен идти своим чередом. В противном случае это будет некое давление на представителей WADA.

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Денис Мужжухин проинформировал о том, что на днях он вернулся с заседания специального комитета по взаимодействию Совета Европы и WADA, где также был поднят вопрос аккредитации белорусской антидопинговой лаборатории. Пока прорыва в отношениях со Всемирным антидопинговым агентством достигнуть не удалось, констатировал специалист.

— Мы бьемся, но пока должного взаимодействия с WADA, как нам бы того хотелось, не получено, — сказал директор Национального антидопингового агентства Беларуси. — Зато есть поддержка со стороны Европейских олимпийских комитетов. Совет Европы поддерживает идею появления единственной на постсоветском пространстве аккредитованной лаборатории. Есть ряд стран, которые готовы использовать наши мощности.

Денис Мужжухин добавил, что белорусская сторона хотела бы получить от WADA четко сформулированные претензии и рекомендации по устранению препятствий в процессе аккредитации.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета. Несколько лет назад она наложила мораторий на лицензирование национальных антидопинговых лабораторий в Европе, который истекает в 2018 году.

Учреждение здравоохранения «Национальная антидопинговая лаборатория» создано в Беларуси 22 июня 2007 года и предназначено для проведения независимого антидопингового лабораторного контроля в соответствии с требованиями антидопинговых правил и руководств. Ввиду действия моратория допинг-тесты белорусских спортсменов перед крупными соревнованиями проводятся в Варшаве и Дрездене. Это сопряжено с крупными расходами на доставку допинг-проб в зарубежные лаборатории.

Александр НЕСТЕРОВ

Автор фото: Павел ЧУЙКО

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