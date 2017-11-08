WADA не торопится с аккредитацией белорусской антидопинговой лаборатории к Евроиграм-2019

Денис Мужжухин проинформировал о том, что на днях он вернулся с заседания специального комитета по взаимодействию Совета Европы и WADA, где также был поднят вопрос аккредитации белорусской антидопинговой лаборатории. Пока прорыва в отношениях со Всемирным антидопинговым агентством достигнуть не удалось, констатировал специалист.



— Мы бьемся, но пока должного взаимодействия с WADA, как нам бы того хотелось, не получено, — сказал директор Национального антидопингового агентства Беларуси. — Зато есть поддержка со стороны Европейских олимпийских комитетов. Совет Европы поддерживает идею появления единственной на постсоветском пространстве аккредитованной лаборатории. Есть ряд стран, которые готовы использовать наши мощности.



Денис Мужжухин добавил, что белорусская сторона хотела бы получить от WADA четко сформулированные претензии и рекомендации по устранению препятствий в процессе аккредитации.



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета. Несколько лет назад она наложила мораторий на лицензирование национальных антидопинговых лабораторий в Европе, который истекает в 2018 году.



Учреждение здравоохранения «Национальная антидопинговая лаборатория» создано в Беларуси 22 июня 2007 года и предназначено для проведения независимого антидопингового лабораторного контроля в соответствии с требованиями антидопинговых правил и руководств. Ввиду действия моратория допинг-тесты белорусских спортсменов перед крупными соревнованиями проводятся в Варшаве и Дрездене. Это сопряжено с крупными расходами на доставку допинг-проб в зарубежные лаборатории.