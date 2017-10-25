Эстафету огня проведут в Беларуси накануне Евроигр-2019

Источник: AP 2017

«Такой элемент действительно прорабатывается. Мы уже получили поддержку этого мероприятия со стороны Европейских олимпийских комитетов, прорабатываем креативную концепцию, как сделать эстафету красивой и запоминающейся. Чтобы было дополнено знаковыми для нас элементами, которые позволят себя прорекламировать не только как страну проведения Евроигр, но и как страну, у которой есть достижения в различных сферах деятельности — от науки до промышленности», — отметил он.

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По словам Анатолия Котова, уже есть предварительная общая концепция, как будет организован процесс не только с использованием традиционного бега с факелом, но и особых фишек. Чтобы это не было рутинным мероприятием, в качестве бегунов предполагается пригласить не только спортсменов, но и известных персон Беларуси, которые будут передавать эстафету огня.

«Мне персонально очень нравится идея провезти этот огонь на БелАЗе. Креативных идей насобиралось достаточно. Но все это будет реализовано традиционно за сто с небольшим дней до мероприятия с тем, чтобы фактически финальным этапом стало вынесение олимпийского пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года», — сказал замдиректора фонда. Кроме того, есть несколько идей, как доставить пламя в Беларусь, либо его зажечь здесь, продолжил он. Есть сформированная европейская традиция, но «мы можем заложить свою или сделать две вещи параллельно».