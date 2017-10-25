Эстафету огня проведут в Беларуси накануне Евроигр-2019

«Такой элемент действительно прорабатывается. Мы уже получили поддержку этого мероприятия со стороны Европейских олимпийских комитетов, прорабатываем креативную концепцию, как сделать эстафету красивой и запоминающейся. Чтобы было дополнено знаковыми для нас элементами, которые позволят себя прорекламировать не только как страну проведения Евроигр, но и как страну, у которой есть достижения в различных сферах деятельности — от науки до промышленности», — отметил он.
По словам Анатолия Котова, уже есть предварительная общая концепция, как будет организован процесс не только с использованием традиционного бега с факелом, но и особых фишек. Чтобы это не было рутинным мероприятием, в качестве бегунов предполагается пригласить не только спортсменов, но и известных персон Беларуси, которые будут передавать эстафету огня.
«Мне персонально очень нравится идея провезти этот огонь на БелАЗе. Креативных идей насобиралось достаточно. Но все это будет реализовано традиционно за сто с небольшим дней до мероприятия с тем, чтобы фактически финальным этапом стало вынесение олимпийского пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года», — сказал замдиректора фонда. Кроме того, есть несколько идей, как доставить пламя в Беларусь, либо его зажечь здесь, продолжил он. Есть сформированная европейская традиция, но «мы можем заложить свою или сделать две вещи параллельно».
Когда будет разработан маршрут, подчеркнул он, организаторы постараются сделать мероприятие максимально зрелищным, чтобы в каждом населенном пункте, по которому будет проходить эстафета огня, была какая-то особенность. Возможно, будут изучены глубже традиции регионов, чтобы показать Беларусь во всей красе. Главная задача — задействовать максимум территории Беларуси, подчеркнул Анатолий Котов.