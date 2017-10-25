В медалях Евроигр-2019 будет присутствовать национальная тематика

«Дизайн наград ко II Европейским играм еще находится в разработке.
Планируется, что он будет выдержан в национальной купальской тематике, наиболее точно отражающей нашу историю. Уже есть порядка 10−15 эскизов, которые постоянно дорабатываются. Это достаточно кропотливая работа, очень хочется, чтобы награды выглядели ярко и по-белорусски", — сказал Анатолий Котов.
Также он отметил, что одна из идей, которую организаторы будут воплощать в реальность, — вручение венка из папоротника. По его словам, это отличная возможность соединить белорусские традиции с европейской символикой.
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.