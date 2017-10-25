Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак объяснила, почему назвала россиян «генетическом отребьем»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Команда «Торо Россо» исключила возможность возвращения Квята
Касперович: Малышко начнёт сезон на Кубке России
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
12:40 (мск), источник: БЕЛТА

В медалях Евроигр-2019 будет присутствовать национальная тематика

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медалях Евроигр-2019 будет присутствовать национальная тематика. Об этом сообщил сегодня заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Дизайн наград ко II Европейским играм еще находится в разработке.

Читайте также
«Беллегпром» планирует создать с белорусскими дизайнерами вариант формы спортсменов для Евроигр-2019

Планируется, что он будет выдержан в национальной купальской тематике, наиболее точно отражающей нашу историю. Уже есть порядка 10−15 эскизов, которые постоянно дорабатываются. Это достаточно кропотливая работа, очень хочется, чтобы награды выглядели ярко и по-белорусски", — сказал Анатолий Котов.

Также он отметил, что одна из идей, которую организаторы будут воплощать в реальность, — вручение венка из папоротника. По его словам, это отличная возможность соединить белорусские традиции с европейской символикой.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.

 Суд арестовал напавшего на московскую журналистку
Гороскоп на сегодня
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России
Шайбы Сергачева, Наместникова и Кучерова принесли победу «Тампе»
Команда «Торо Россо» исключила возможность возвращения Квята
Касперович: Малышко начнёт сезон на Кубке России
Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с Мусаси
Определена стоимость электронных билетов на игру РФ и Аргентины
Кучеров обошел Овечкина в списке снайперов НХЛ текущего сезона
Спорт-Экспресс
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли одеяла-пуховики (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь