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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Euronews и PR-агентства Великобритании, Германии и России готовы освещать Евроигры в Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал Euronews, а также крупные PR-агентства Великобритании, Германии и России изъявили готовность к освещению Евроигр-2019 в Беларуси. Об этом сообщил сегодня министр информации Александр Карлюкевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА на тему «Беларусь готовится к Евроиграм-2019».

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос по поводу сотрудничества с такими крупными международными каналами, как «Евроспорт» и «Евроньюс», в освещении предстоящих игр в Беларуси, министр информации отметил, что переговоры уже ведутся.

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«В ближайшее время будет встреча с руководством телеканала “Евроньюс”, они высказали желание работать в этом направлении. Мы планируем и другие переговоры с рядом авторитетных зарубежных СМИ, с крупнейшими PR-агентствами и Великобритании, и Германии, и России, которые ранее заявляли про свою готовность к предоставлению комплексного пакета услуг по освещению Евроигр в Беларуси», — сказал Александр Карлюкевич.

Он подчеркнул, что определение организаций-партнеров будет проходить на конкурсной основе, с участием заинтересованных и по согласованию с Европейской олимпийской комиссией.

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