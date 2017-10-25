Euronews и PR-агентства Великобритании, Германии и России готовы освещать Евроигры в Беларуси
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал Euronews, а также крупные
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал Euronews, а также крупные
Отвечая на вопрос по поводу сотрудничества с такими крупными международными каналами, как «Евроспорт» и «Евроньюс», в освещении предстоящих игр в Беларуси, министр информации отметил, что переговоры уже ведутся.
«В ближайшее время будет встреча с руководством телеканала “Евроньюс”, они высказали желание работать в этом направлении. Мы планируем и другие переговоры с рядом авторитетных зарубежных СМИ, с крупнейшими
Он подчеркнул, что определение