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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

«Беллегпром» планирует создать с белорусскими дизайнерами вариант формы спортсменов для Евроигр-2019

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн «Беллегпром» обсуждает с белорусскими дизайнерами проект сотрудничества по созданию коллекции формы белорусских спортсменов для Евроигр-2019. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц во время презентации комплектов парадно-гражданской формы белорусской сборной для зимней Олимпиады-2018 в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

«Мы будем этим заниматься, в паре с Людмилой Лабковой уже приступили к обсуждению данного вопроса. Но сейчас пока рано приоткрывать занавес будущего проекта», — отметил Александр Яковчиц. Автор-дизайнер коллекции Людмила Лабкова добавила, что белорусские производители хотели бы присоединиться к разработке формы отечественных спортсменов для Евроигр. «Думаю, целесообразно над подобными проектами работать предприятиям белорусской промышленности. После нынешней удачи, когда Президент в принципе не сделал замечаний и коллекция принята как есть, думаю, Министерство спорта и туризма согласится с нашими предложениями. А мы сделаем что-нибудь интересное, может, более яркое, чем-то, что вы увидели сегодня», — добавила дизайнер.

Коллекция парадно-гражданской одежды белорусских олимпийцев для зимних Игр-2018 в Пхенчхане (Республика Корея) была создана совместными усилиями предприятий концерна «Беллегпром» и белорусского дизайнера Людмилы Лабковой.

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