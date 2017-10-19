«Беллегпром» планирует создать с белорусскими дизайнерами вариант формы спортсменов для Евроигр-2019

«Мы будем этим заниматься, в паре с Людмилой Лабковой уже приступили к обсуждению данного вопроса. Но сейчас пока рано приоткрывать занавес будущего проекта», — отметил Александр Яковчиц. Автор-дизайнер коллекции Людмила Лабкова добавила, что белорусские производители хотели бы присоединиться к разработке формы отечественных спортсменов для Евроигр. «Думаю, целесообразно над подобными проектами работать предприятиям белорусской промышленности. После нынешней удачи, когда Президент в принципе не сделал замечаний и коллекция принята как есть, думаю, Министерство спорта и туризма согласится с нашими предложениями. А мы сделаем что-нибудь интересное, может, более яркое, чем-то, что вы увидели сегодня», — добавила дизайнер.