Гомельские художники нарисовали варианты талисмана вторых Европейских игр

По соседству с Кариной на графическом планшете Елена Вишневская закончила рысь на двух ногах. К работе дизайнер подошла обстоятельно:



— Каждый элемент моей работы несет важную информацию. Рысь не только имеет отношение к нашей природе. Это еще гибкий, быстрый, очень спортивный зверь. В народной культуре этот хищник — символ мудрости. У меня он облачен в национальный костюм. В лапах купальский цветок горит олимпийским огнем.



Тема огня, наверное, стала главной в работах гомельчан. Дело не только в олимпийском факеле, но и в купальских традициях, где есть костер и свечи в венках. Игры ведь начнутся 21 июня, накануне дня летнего солнцестояния: в ночь перед ним древние славяне праздновали Купалье.



Поэтому рядом разместились две работы — «Агеньчык» и «Огонек Ясь».



«Агеньчык» Кристины Малых украшен белорусским венком, где в жите заплелись васильки. «Огонек Ясь» — от слова «яскравы» — создан Александрой Чудаковой на основе слогана Европейских игр «Яркий год, яркий ты». Ясь с голубыми, как у нашей «сiнявокай» страны, глазами и подпоясан слуцким поясом, напоминающим Государственный флаг Беларуси.



«Гимнастка»."Б



«Гимнастка»."Б



«Гимнастка»."Б



«Гимнастка»."Бгеньчык". Необычно к вопросу венка подошла Анна Романенко, он украшает ее «Белорусочку». Анна говорит о важности символа:



— Греческих олимпиоников награждали лавровыми венками. Надо возродить эту традицию в Минске на Европейских играх. Награждать не только медалями, но купальским венком из васильков. Таким я украсила свою чемпионку-белорусочку.



Необычная «Папараць-кветка» Екатерины Королевой из 5 цветов — по количеству и окрасу олимпийских колец — так и хочет превратиться в магнитик на холодильнике. Есть в ней что-то сувенирное. Девушка уточняет, что это не случайно. Именно простых памятных сувениров — не банальных, а уникальных — часто не хватает на наших праздниках и форумах.



Наверное, самая серьезная работа у Юлии Дробышевской. Ее гимнастка с зелено-красной лентой парит. Все со смыслом: наша школа художественной гимнастики высоко котируется в мире. На грациозный силуэт из угла листа взирает ромбовидный зубр — он тоже прототип магнитика или значка.



Нестандартно мыслить — одна из характеристик современной молодежи, делится впечатлениями заместитель директора колледжа по воспитательной работе Наталья Лебедева:



— Сегодня очень интересная молодежь, она не зажата информационными рамками. Молодой художник может через интернет посмотреть, как работают его коллеги в Нью-Йорке, Милане, Берлине, Токио, Сингапуре. Это поколение — мультикультурно, оно настроено на одну творческую волну с модными мировыми тенденциями. В прошлом году мы предоставили своим студентам возможность самостоятельно разработать дизайнерские элементы для городского праздника Купалье. В итоге получили полный проект с логотипом и набором рекламной продукции с символикой праздника: майки, бейсболки, стаканы. Поэтому я очень надеюсь, что участие в Европейских играх молодых креативных белорусских художников, дизайнеров, скульпторов не ограничится только конкурсом по выбору талисмана. Им будут предоставлены площадки для реализации своих проектов.



Действительно, ведь может быть один главный талисман и сотни вспомогательных. Магнитик с девочкой, значок-веночек, вымпел с огоньком, флажок с гимнасткой… Надо научиться рекламировать и продавать свои креативные идеи. Это ведь не только деньги, но и престиж страны.