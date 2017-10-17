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18:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Гомельские художники нарисовали варианты талисмана вторых Европейских игр

Крупный спортивный форум, как известно, пройдет в Минске летом 2019-го. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»), ну и, конечно, отражать особенности нашей страны. На мольберты участников конкурса взглянул наш собственный корреспондент.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Гомельский государственный художественный колледж — альма-матер для всех начинающих художников в регионе. Здесь постигает науку создания прекрасного 161 студент. В одной из аудиторий рисуют талисман вторых Европейских игр.

Карина Леонова только накануне вечером приступила к работе, у нее еще сырые наброски. Но интересные. Огненная лиса с хвостом из «папараць-кветкi» — эмблемы Европейских игр. Зверек пока не обрел четкие формы, но уже получил рабочее имя — Belfox (белорусская лиса).

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По соседству с Кариной на графическом планшете Елена Вишневская закончила рысь на двух ногах. К работе дизайнер подошла обстоятельно:

— Каждый элемент моей работы несет важную информацию. Рысь не только имеет отношение к нашей природе. Это еще гибкий, быстрый, очень спортивный зверь. В народной культуре этот хищник — символ мудрости. У меня он облачен в национальный костюм. В лапах купальский цветок горит олимпийским огнем.

Тема огня, наверное, стала главной в работах гомельчан. Дело не только в олимпийском факеле, но и в купальских традициях, где есть костер и свечи в венках. Игры ведь начнутся 21 июня, накануне дня летнего солнцестояния: в ночь перед ним древние славяне праздновали Купалье.

Поэтому рядом разместились две работы — «Агеньчык» и «Огонек Ясь».

«Агеньчык» Кристины Малых украшен белорусским венком, где в жите заплелись васильки. «Огонек Ясь» — от слова «яскравы» — создан Александрой Чудаковой на основе слогана Европейских игр «Яркий год, яркий ты». Ясь с голубыми, как у нашей «сiнявокай» страны, глазами и подпоясан слуцким поясом, напоминающим Государственный флаг Беларуси.

«Гимнастка»."Б

«Гимнастка»."Б

«Гимнастка»."Б

«Гимнастка»."Бгеньчык". Необычно к вопросу венка подошла Анна Романенко, он украшает ее «Белорусочку». Анна говорит о важности символа:

— Греческих олимпиоников награждали лавровыми венками. Надо возродить эту традицию в Минске на Европейских играх. Награждать не только медалями, но купальским венком из васильков. Таким я украсила свою чемпионку-белорусочку.

Необычная «Папараць-кветка» Екатерины Королевой из 5 цветов — по количеству и окрасу олимпийских колец — так и хочет превратиться в магнитик на холодильнике. Есть в ней что-то сувенирное. Девушка уточняет, что это не случайно. Именно простых памятных сувениров — не банальных, а уникальных — часто не хватает на наших праздниках и форумах.

Наверное, самая серьезная работа у Юлии Дробышевской. Ее гимнастка с зелено-красной лентой парит. Все со смыслом: наша школа художественной гимнастики высоко котируется в мире. На грациозный силуэт из угла листа взирает ромбовидный зубр — он тоже прототип магнитика или значка.

Нестандартно мыслить — одна из характеристик современной молодежи, делится впечатлениями заместитель директора колледжа по воспитательной работе Наталья Лебедева:

— Сегодня очень интересная молодежь, она не зажата информационными рамками. Молодой художник может через интернет посмотреть, как работают его коллеги в Нью-Йорке, Милане, Берлине, Токио, Сингапуре. Это поколение — мультикультурно, оно настроено на одну творческую волну с модными мировыми тенденциями. В прошлом году мы предоставили своим студентам возможность самостоятельно разработать дизайнерские элементы для городского праздника Купалье. В итоге получили полный проект с логотипом и набором рекламной продукции с символикой праздника: майки, бейсболки, стаканы. Поэтому я очень надеюсь, что участие в Европейских играх молодых креативных белорусских художников, дизайнеров, скульпторов не ограничится только конкурсом по выбору талисмана. Им будут предоставлены площадки для реализации своих проектов.

Действительно, ведь может быть один главный талисман и сотни вспомогательных. Магнитик с девочкой, значок-веночек, вымпел с огоньком, флажок с гимнасткой… Надо научиться рекламировать и продавать свои креативные идеи. Это ведь не только деньги, но и престиж страны.

Заявки на конкурс по выбору главного талисмана вторых Европейских игр принимаются до 15 ноября 2017 года/

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