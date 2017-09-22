ЕОК: Беларусь взяла хороший старт в организации Евроигр-2019

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Сегодня в Минске завершила свою работу Координационная комиссия ЕОК. По словам Георгия Катулина, гости удовлетворены спортивной инфраструктурой Минска. «ЕОК уверены в хорошей организации предстоящего спортивного форума. На протяжении двух дней работали эксперты по направлениям, у них также не возникло серьезных вопросов. На сегодняшнем итоговом заседании председатель комиссии Спирос Капралос отметил, что Беларусь взяла хороший старт в организации Евроигр, но важно удержать этот темп», — рассказал Георгий Катулин.

Координационная комиссия ЕОК заострила внимание на состоянии Студенческой деревни, которая примет спортсменов менее чем через два года. Георгий Катулин заметил, что по сравнению с прежним визитом комиссии в мае все требования и стандарты соблюдены, все сомнения относительно комфортного проживания были развеяны. «Единственное, ЕОК настаивает, чтобы Wi-Fi соединение покрывало как можно большую площадь. Плюс питание. Не думаю, что это сложный вопрос для организаторов», — подчеркнул он.

Все более активно выстраивает свою работу дирекция Евроигр. Как отметил руководитель этой организации, ближе к старту Евроигр число сотрудников будет увеличиваться. «В Баку около 1 тыс. иностранных экспертов помогали в организации форума. Беларусь планирует задействовать максимальное количество отечественных специалистов, с привлечением зарубежных экспертов, чтобы Евроигры стали хорошей школой для наших спортивных менеджеров, которые могли бы и далее проводить другие крупные мероприятия на самом высоком уровне», — рассказал Георгий Катулин.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в октябре 2016-го в Минске. Открытие спортивного форума состоится 21 июня 2019 года на стадионе «Динамо».