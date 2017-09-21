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21 сентября 2017, 12:39 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Группа экспертов ЕОК поможет в подготовке к Евроиграм-2019

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа экспертов Европейских олимпийских комитетов поможет в подготовке к Евроиграм-2019. Об этом сообщил сегодня в НОК Беларуси на совместном совещании с республиканским оргкомитетом и фондом «Дирекция II Европейских игр» председатель Координационной комиссии ЕОК, президент НОК Греции Спирос Капралос, передает корреспондент БЕЛТА.

Комиссия находится в Беларуси уже два дня, на состоявшихся встречах проработан целый ряд вопросов. В ЕОК отмечают важную роль государственных органов, которые принимают участие в подготовке. «Директорат II Евроигр имеет хороший рабочий план, создана профессиональная команда, которая непосредственно занимается подготовкой игр. В составе Координационной комиссии прибыла и группа экспертов в различных направлениях организации спортивного форума. Эти специалисты помогут и посоветуют, как решить наиболее эффективно ту или иную проблему, которая возникнет в ходе подготовки. ЕОК ожидает выбора телевещательной компании, которая будет помогать освещать и передавать картинку из Минска по всему миру. II Евроигры в Беларуси должны затронуть как можно больше людей. Успешное проведение этого мультиспортивного события в 2019 году поможет и в дальнейшем продвигать идею Евроигр», — сказал Спирос Капралос.

В общении с журналистами председатель Координационной комиссии ЕОК подчеркнул необходимость привлечь к выступлению на Евроиграх как можно большее число топовых атлетов в различных видах спорта. «Это одна из важных задач. Ведущие спортсмены на Евроиграх сделают виды спорта еще более интересными. Как вы знаете, в ряде видов будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио. ЕОК активно работал с различными федерациями в этом направлении, удалось достичь соглашения. Борьба на спортплощадках в Минске в 2019 году ожидается жаркая. Рад, что на II Евроиграх будет представлено карате, которое вошло в олимпийскую программу 2020 года, и турнир в Минске станет отличной репетицией. Будет представлен баскетбол 3×3, которого не было на первых Евроиграх. ЕОК поддержал Международный олимпийский комитет в стремлении включить эти виды в программу II Евроигр», — отметил Спирос Капралос.

Председатель Координационной комиссии ЕОК также с интересом ожидает объявления итогов конкурса, который завершится 15 ноября, по созданию талисмана II Евроигр.

Координационная комиссия ЕОК продолжит свою работу в Минске до 23 сентября и посетит ряд объектов, которые будут задействованы во время II Европейских игр.

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Шамко: Проведение Евроигр — важный проект для развития спорта в Беларуси и Европе

Шамко: Проведение Евроигр — важный проект для развития спорта в Беларуси и Европе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Европейских игр — важный и ответственный проект для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе. Об этом заявил сегодня в НОК Беларуси на совместном заседании Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с представителями оргкомитета и фонда «Дирекция II Европейских игр» министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.
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