Шамко: Проведение Евроигр — важный проект для развития спорта в Беларуси и Европе
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Европейских игр — важный и ответственный проект для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе. Об этом заявил сегодня в НОК Беларуси на совместном заседании Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с представителями оргкомитета и фонда «Дирекция II Европейских игр» министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Предстоящее в 2019 году спортивное событие является прекрасной площадкой для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси и всех
Он также отметил, что ход выполнения взятых Беларусью на себя контрактных обязательств находится на контроле у
По мнению Александра Шамко, на I Евроиграх в Баку был заложен крепкий фундамент проведения подобных мультиспортивных соревнований. «Баку не просто передал Беларуси флаг Евроигр, а протянул крепкую руку дружбы и конкретной помощи. Мы ценим опыт и советы со стороны Министерства молодежи и спорта Азербайджана», — подчеркнул министр.
На совместном заседании Координационной комиссии ЕОК с представителями оргкомитета и фонда «Дирекция II Европейских игр» обсуждается ряд тем, касающихся работы Дирекции Евроигр, программы соревнований, размещения участников и гостей, телевещания, маркетинговой программы и др.
«Мы готовы к диалогу, а также к демонстрации любых объектов, которые вызовут интерес у представителей ЕОК. После подписания контракта, которое состоялось 1 сентября 2017 года, приступили к реализации документа и активной фазе практических мероприятий.
В ходе нынешнего вашего визита намерены уточнить ряд принципиальных позиций с тем, чтобы не было никаких разногласий. Белорусская сторона была бы искренне признательна всем экспертам за советы и конкретную помощь", — рассказал Александр Шамко.
Координационная комиссия ЕОК планирует посетить сегодня «Минск-Арену» и Falcon Сlub, которые будут задействованы в 2019 году на Евроиграх в Минске.
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