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«Предстоящее в 2019 году спортивное событие является прекрасной площадкой для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси и всех стран-участниц. Беларусь обладает всем необходимым, чтобы провести Европейские игры на качественном уровне: развитая спортивная инфраструктура, богатый опыт проведения международных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты, а также всестороння поддержка со стороны Президента Беларуси, президента НОК Александра Лукашенко», — рассказал министр спорта.

Он также отметил, что ход выполнения взятых Беларусью на себя контрактных обязательств находится на контроле у премьер-министра Беларуси, председателя республиканского оргкомитета по проведению Евроигр Андрея Кобякова.

По мнению Александра Шамко, на I Евроиграх в Баку был заложен крепкий фундамент проведения подобных мультиспортивных соревнований. «Баку не просто передал Беларуси флаг Евроигр, а протянул крепкую руку дружбы и конкретной помощи. Мы ценим опыт и советы со стороны Министерства молодежи и спорта Азербайджана», — подчеркнул министр.

На совместном заседании Координационной комиссии ЕОК с представителями оргкомитета и фонда «Дирекция II Европейских игр» обсуждается ряд тем, касающихся работы Дирекции Евроигр, программы соревнований, размещения участников и гостей, телевещания, маркетинговой программы и др.

«Мы готовы к диалогу, а также к демонстрации любых объектов, которые вызовут интерес у представителей ЕОК. После подписания контракта, которое состоялось 1 сентября 2017 года, приступили к реализации документа и активной фазе практических мероприятий.

В ходе нынешнего вашего визита намерены уточнить ряд принципиальных позиций с тем, чтобы не было никаких разногласий. Белорусская сторона была бы искренне признательна всем экспертам за советы и конкретную помощь", — рассказал Александр Шамко.

Координационная комиссия ЕОК планирует посетить сегодня «Минск-Арену» и Falcon Сlub, которые будут задействованы в 2019 году на Евроиграх в Минске.