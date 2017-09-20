Координационная комиссия ЕОК по подготовке к Евроиграм-2019 начала работу в Минске

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В НОК Беларуси уже состоялись рабочие совещания. Визит продлится до 23 сентября. Координационную комиссию ЕОК возглавляет председатель НОК Греции Спирос Капралос. 21 сентября в Национальном олимпийском комитете состоится совместное заседание Координационной комиссии ЕОК с представителями республиканского организационного комитета и фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». С белорусской стороны примут участие министр спорта и туризма, заместитель председателя республиканского оргкомитета, член правления дирекции Александр Шамко, председатель Минского горисполкома, председатель правления дирекции Андрей Шорец, первый вице-президент НОК, член правления дирекции Андрей Асташевич, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», генеральный секретарь НОК Георгий Катулин. Также запланировано посещение многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», спортивно-развлекательного комплекса Falcon Сlub, которые будут задействованы во время Евроигр в 2019 году.

В мае текущего года координационная комиссия посещала несколько спортивных объектов с инспекционным визитом. В первую очередь гостей интересовала Студенческая деревня (вдоль ул. Чюрлениса между пр. Дзержинского и Каролинским проездом), ход реконструкции стадиона «Динамо», Дворец спорта, Palova Arena, Футбольный манеж, где планируется организовать пресс-центр Евроигр.

В ходе текущего визита запланировано участие около 40 членов Координационной комиссии ЕОК из более чем 20 стран. В их числе Янез Кочианчич (исполняющий обязанности президента ЕОК, президент НОК Словении), Сергей Бубка (член Исполкома МОК, президент НОК Украины), Алехандро Бланко (президент НОК Испании), Азад Рагимов (министр молодежи и спорта Азербайджана), Хасан Арат (вице-президент НОК Турции), Сергей Соловейчик (президент Европейского союза дзюдо).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.