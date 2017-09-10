Андрей Щорец: Отели и общепит заморозят цены накануне вторых Европейских игр

«Здесь не только административный ресурс, но и экономическая ситуация. Сейчас все гостиницы проводят гибкую ценовую политику, более того, мы заключим со всеми объектами размещения, и государственными, и частными, меморандум о сдерживании цен и зафиксируем цены на 1 января 2019 года, чтобы их не повышать», — передает слова чиновника tut.by. Мэр уверен, что пойти на такие ограничения вслед за государственными отелями придется и частнику. Аналогичная тактика будет и в отношении предприятий общепита, заверил Шорец. Он напомнил, как в ходе отбора города для ЧМ по хоккею его спросили, сколько будет стоить пиво в Минске во время мероприятия. «Когда я сказал — 1 евро, это произвело фурор в зале», — уточнил глава Мингорисполкома.

Шорец не исключил, что это стало одним из аргументов в пользу того, чтобы Минску вместе с Ригой отдали и чемпионат мира по хоккею 2021 года.