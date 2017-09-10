Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/european-games/30959642/
10 сентября 2017, 21:07 | Олимпизм: Европейские игры | Прессбол

Андрей Щорец: Отели и общепит заморозят цены накануне вторых Европейских игр

Отели и общепит заморозят цены накануне вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске летом 2019 года. Заявил в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ мэр Минска Андрей Шорец.

«Здесь не только административный ресурс, но и экономическая ситуация. Сейчас все гостиницы проводят гибкую ценовую политику, более того, мы заключим со всеми объектами размещения, и государственными, и частными, меморандум о сдерживании цен и зафиксируем цены на 1 января 2019 года, чтобы их не повышать», — передает слова чиновника tut.by. Мэр уверен, что пойти на такие ограничения вслед за государственными отелями придется и частнику. Аналогичная тактика будет и в отношении предприятий общепита, заверил Шорец. Он напомнил, как в ходе отбора города для ЧМ по хоккею его спросили, сколько будет стоить пиво в Минске во время мероприятия. «Когда я сказал — 1 евро, это произвело фурор в зале», — уточнил глава Мингорисполкома.

Шорец не исключил, что это стало одним из аргументов в пользу того, чтобы Минску вместе с Ригой отдали и чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейских игр

Участники ЕЮОФ: Талисман II Европейских игр в Минске должен быть похож на Агрика

Участники ЕЮОФ: Талисман II Европейских игр в Минске должен быть похож на Агрика

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман II Европейских игр в Минске в 2019 году должен быть похож на Агрика. Об этом рассказали участники Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре, которых сегодня чествовали в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Еще 1 новость  Все новости
10 сентября

Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 21-й тур. Битва за экватор (ОНЛАЙН)

Дети солнца. Как в Солигорске видят футбол

"Кожаный мяч". 20 лет, 24 команды, 384 надежды