Участники ЕЮОФ: Талисман II Европейских игр в Минске должен быть похож на Агрика
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман II Европейских игр в Минске в 2019 году должен быть похож на Агрика. Об этом рассказали участники Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре, которых сегодня чествовали в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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В Беларуси идет активная кампания по разработке талисмана будущих Евроигр. Юные белорусские спортсмены, добившиеся высоких результатов в конце июля на Европейском юношеском фестивале в Дьёре, также рассказали, каким они видят талисман. Многим ребятам во время соревнований в Венгрии понравился Агрик — талисман белорусских олимпийских команд на многих крупных мероприятиях.
«Этот талисман был с нами в Венгрии. И действительно он нам помог добиться высоких результатов, его копия присутствовала всегда рядом. Он запоминающийся. Мое мнение, будущий талисман Евроигр должен скопировать манеру поведения,
Волейболистка юниорской сборной Беларуси Юлия Минюк отметила, что талисман должен быть ярким и запоминающимся, чтобы его можно было узнать даже по очертаниям. Многим юным атлетам очень нравится идея изображения аиста — одного из символов Беларуси. «Только “бусел” должен быть спортивным и активным», — подчеркнули юные атлеты.
Как сообщалось, Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.
Заявки на конкурс по разработке талисмана II Европейских игр принимаются до 15 ноября 2017 года. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА. Обладатели трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты
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