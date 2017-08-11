Участники ЕЮОФ: Талисман II Европейских игр в Минске должен быть похож на Агрика

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В Беларуси идет активная кампания по разработке талисмана будущих Евроигр. Юные белорусские спортсмены, добившиеся высоких результатов в конце июля на Европейском юношеском фестивале в Дьёре, также рассказали, каким они видят талисман. Многим ребятам во время соревнований в Венгрии понравился Агрик — талисман белорусских олимпийских команд на многих крупных мероприятиях.

«Этот талисман был с нами в Венгрии. И действительно он нам помог добиться высоких результатов, его копия присутствовала всегда рядом. Он запоминающийся. Мое мнение, будущий талисман Евроигр должен скопировать манеру поведения, какие-то черты талисмана белорусских олимпийских команд. Еще мне нравится идея сделать талисманом тигра », — рассказал серебряный призер в метании молота на ЕЮОФ Артур Москаленко.

Волейболистка юниорской сборной Беларуси Юлия Минюк отметила, что талисман должен быть ярким и запоминающимся, чтобы его можно было узнать даже по очертаниям. Многим юным атлетам очень нравится идея изображения аиста — одного из символов Беларуси. «Только “бусел” должен быть спортивным и активным», — подчеркнули юные атлеты.

Как сообщалось, Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.