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11 августа 2017, 14:07 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Участники ЕЮОФ: Талисман II Европейских игр в Минске должен быть похож на Агрика

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман II Европейских игр в Минске в 2019 году должен быть похож на Агрика. Об этом рассказали участники Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре, которых сегодня чествовали в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В <span class=error>Беларуси</span> идет активная кампания по разработке талисмана будущих <span class=error>Евроигр</span>. Юные белорусские спортсмены добившиеся высоких результатов в конце июля на Европейском юношеском фестивале в <span class=error>Дьёре</span> также рассказали каким они видят талисман. Увеличить
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В Беларуси идет активная кампания по разработке талисмана будущих Евроигр. Юные белорусские спортсмены, добившиеся высоких результатов в конце июля на Европейском юношеском фестивале в Дьёре, также рассказали, каким они видят талисман. Многим ребятам во время соревнований в Венгрии понравился Агрик — талисман белорусских олимпийских команд на многих крупных мероприятиях.

«Этот талисман был с нами в Венгрии. И действительно он нам помог добиться высоких результатов, его копия присутствовала всегда рядом. Он запоминающийся. Мое мнение, будущий талисман Евроигр должен скопировать манеру поведения, какие-то черты талисмана белорусских олимпийских команд. Еще мне нравится идея сделать талисманом тигра », — рассказал серебряный призер в метании молота на ЕЮОФ Артур Москаленко.

Волейболистка юниорской сборной Беларуси Юлия Минюк отметила, что талисман должен быть ярким и запоминающимся, чтобы его можно было узнать даже по очертаниям. Многим юным атлетам очень нравится идея изображения аиста — одного из символов Беларуси. «Только “бусел” должен быть спортивным и активным», — подчеркнули юные атлеты.

Как сообщалось, Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.

Заявки на конкурс по разработке талисмана II Европейских игр принимаются до 15 ноября 2017 года. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА. Обладатели трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

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