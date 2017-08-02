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https://sport.mail.ru/news/european-games/30563610/
2 августа 2017, 13:45 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Призер Олимпиады: Талисманом II Евроигр мог бы стать тигр

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисманом II Евроигр мог бы стать тигр. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА бронзовый призер летних Олимпийских игр — 2016 по греко-римской борьбе (весовая категория 85 кг) Джавид Гамзатов.

Тигр представляет собой благородство силу и скорость. Это животное с очень красивым окрасом которое грациозно двигается и быстро бегает. Я считаю что он полностью подходит для того чтобы быть талисманом II <span class=error>Евроигр</span> которые пройдут в Минске в 2019 году — отметил <span class=error>Джавид</span> <span class=error>Гамзатов</span>. Увеличить
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«Тигр представляет собой благородство, силу и скорость. Это животное с очень красивым окрасом, которое грациозно двигается и быстро бегает. Я считаю, что он полностью подходит для того, чтобы быть талисманом II Евроигр, которые пройдут в Минске в 2019 году», — отметил Джавид Гамзатов. Также борец добавил, что мощь зубров, которые водятся в белорусских лесах, вызывает у него неподдельное восхищение.

Поучаствовать в открытом республиканском конкурсе по разработке талисмана II Европейских игр может любой желающий. Для этого нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»). С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА. Обладатели трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

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