Призер Олимпиады: Талисманом II Евроигр мог бы стать тигр

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«Тигр представляет собой благородство, силу и скорость. Это животное с очень красивым окрасом, которое грациозно двигается и быстро бегает. Я считаю, что он полностью подходит для того, чтобы быть талисманом II Евроигр, которые пройдут в Минске в 2019 году», — отметил Джавид Гамзатов. Также борец добавил, что мощь зубров, которые водятся в белорусских лесах, вызывает у него неподдельное восхищение.