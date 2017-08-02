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2 августа 2017, 12:07 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Скрыпник: Аист стал бы отличным символом II Евроигр

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аист стал бы отличным символом II Европейских игр 2019 года. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА победительница Европейского кубка по дзюдо — 2017 в Минске (весовая категория 52 кг) белоруска Дарья Скрыпник.

При виде аиста я сразу вспоминаю детство и бабушку а когда нахожусь за рубежом то с этой птицей у меня ассоциируется <span class=error>Беларусь</span> моя Родина. Это греет душу порой помогает настроиться на поединки. Я считаю что аист стал бы отличным символом <span class=error>Евроигр</span>-2019 — рассказала Дарья <span class=error>Скрыпник</span>. Увеличить
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«При виде аиста я сразу вспоминаю детство и бабушку, а когда нахожусь за рубежом, то с этой птицей у меня ассоциируется Беларусь, моя Родина. Это греет душу, порой помогает настроиться на поединки. Я считаю, что аист стал бы отличным символом Евроигр-2019», — рассказала Дарья Скрыпник. Также спортсменка добавила, что для нее как для представительницы дзюдо интересным вариантом талисмана был бы тигр.

В открытом республиканском конкурсе по разработке талисмана II Европейских игр может принять участие любой желающий. Для этого нужно предложить идею талисмана, изображение и имя, которые будут соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА. Обладатели трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

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