Скрыпник: Аист стал бы отличным символом II Евроигр

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«При виде аиста я сразу вспоминаю детство и бабушку, а когда нахожусь за рубежом, то с этой птицей у меня ассоциируется Беларусь, моя Родина. Это греет душу, порой помогает настроиться на поединки. Я считаю, что аист стал бы отличным символом Евроигр-2019», — рассказала Дарья Скрыпник. Также спортсменка добавила, что для нее как для представительницы дзюдо интересным вариантом талисмана был бы тигр.