Глава Олимпийского комитета России вошел в координационную комиссию Евроигр-2019

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее президент ОКР был назначен главой координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Среди руководителей Европейских национальных комитетов в рядах координационной комиссии Евроигр-2019 в Минске ранее также вошли Алехандро Бланко (Испания), Дайна Гудзиневичуте (Литва), Анджей Красницкий (Польша), Нильс Нигард (Дания), Сергей Бубка (Украина), Златко Матеша (Хорватия), Спирос Капралос (Греция).

Комиссия включает руководителей, генеральных секретарей и представителей европейских НОК и федераций по видам спорта.

Вторые Европейские игры пройдут с 20 по 30 июня 2019 года. Торжественная церемония открытия состоится на стадионе «Динамо» 21 июня.