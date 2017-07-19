Глава Олимпийского комитета России вошел в координационную комиссию Евроигр-2019
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) и член МОК Александр Жуков присоединился к работе координационной комиссии II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе НОК Беларуси.
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Ранее президент ОКР был назначен главой координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
Среди руководителей Европейских национальных комитетов в рядах координационной комиссии Евроигр-2019 в Минске ранее также вошли Алехандро Бланко (Испания), Дайна Гудзиневичуте (Литва), Анджей Красницкий (Польша), Нильс Нигард (Дания), Сергей Бубка (Украина), Златко Матеша (Хорватия), Спирос Капралос (Греция).
Комиссия включает руководителей, генеральных секретарей и представителей европейских НОК и федераций по видам спорта.
Вторые Европейские игры пройдут с 20 по 30 июня 2019 года. Торжественная церемония открытия состоится на стадионе «Динамо» 21 июня.
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