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19 июля 2017, 16:37 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Глава Олимпийского комитета России вошел в координационную комиссию Евроигр-2019

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) и член МОК Александр Жуков присоединился к работе координационной комиссии II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Среди руководителей Европейских национальных комитетов в рядах координационной комиссии <span class=error>Евроигр</span>-2019 в Минске ранее также вошли <span class=error>Алехандро</span> <span class=error>Бланко</span> (Испания) <span class=error>Дайна</span> Гудзиневичуте (Литва) <span class=error>Анджей</span> Красницкий (Польша) <span class=error>Нильс</span> <span class=error>Нигард</span> (Дания) Сергей <span class=error>Бубка</span> (Украина) <span class=error>Златко</span> <span class=error>Матеша</span> (Хорватия) <span class=error>Спирос</span> <span class=error>Капралос</span> (Греция). Увеличить
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Ранее президент ОКР был назначен главой координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Среди руководителей Европейских национальных комитетов в рядах координационной комиссии Евроигр-2019 в Минске ранее также вошли Алехандро Бланко (Испания), Дайна Гудзиневичуте (Литва), Анджей Красницкий (Польша), Нильс Нигард (Дания), Сергей Бубка (Украина), Златко Матеша (Хорватия), Спирос Капралос (Греция).

Комиссия включает руководителей, генеральных секретарей и представителей европейских НОК и федераций по видам спорта.

Вторые Европейские игры пройдут с 20 по 30 июня 2019 года. Торжественная церемония открытия состоится на стадионе «Динамо» 21 июня.

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