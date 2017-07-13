Президент НОК Украины Сергей Бубка назначен членом координационной комиссии Евроигр-2019

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Олимпийского чемпиона, многократного рекордсмена в прыжках с шестом, члена Исполнительного комитета МОК Сергея Бубку пригласил войти в состав комиссии исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич.

В координационную комиссию также входят председатель Спирос Капралос, глава НОК Хорватии Златко Матеша, главный консультант по проведению Евроигр Пирс О’Калаган и менеджер ЕОК по связям с организаторами Евроигр-2019 Стив Скотт.

Ранее координационная комиссия уже приезжала в Минск в мае в рамках инспекционного визита. Чиновники посетили главные спортивные объекты столицы, которые примут соревнования турнира: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Футбольный манеж, Дворец спорта и «Палова-Арена».

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая прошла в Минске в октябре 2016 года. Первые Евроигры в 2015-м состоялись в Баку, где белорусские атлеты завоевали 43 награды.