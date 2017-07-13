Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/european-games/30374045/
13 июля 2017, 12:22 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Президент НОК Украины Сергей Бубка назначен членом координационной комиссии Евроигр-2019

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка назначен членом координационной комиссии II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

Олимпийского чемпиона многократного рекордсмена в прыжках с шестом члена Исполнительного комитета МОК Сергея <span class=error>Бубку</span> пригласил войти в состав комиссии исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов <span class=error>Янез</span> Кочианчич. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Олимпийского чемпиона, многократного рекордсмена в прыжках с шестом, члена Исполнительного комитета МОК Сергея Бубку пригласил войти в состав комиссии исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич.

В координационную комиссию также входят председатель Спирос Капралос, глава НОК Хорватии Златко Матеша, главный консультант по проведению Евроигр Пирс О’Калаган и менеджер ЕОК по связям с организаторами Евроигр-2019 Стив Скотт.

Ранее координационная комиссия уже приезжала в Минск в мае в рамках инспекционного визита. Чиновники посетили главные спортивные объекты столицы, которые примут соревнования турнира: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Футбольный манеж, Дворец спорта и «Палова-Арена».

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая прошла в Минске в октябре 2016 года. Первые Евроигры в 2015-м состоялись в Баку, где белорусские атлеты завоевали 43 награды.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Лукашенко: ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео

Александру Тихановичу посвящается...

Лукашенко: ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео