На пути к Европейским играм-2019

Время летит быстро, и болельщики могут судить об этом лучше других. Казалось, совсем недавно мы ждали чемпионата мира по хоккею в Минске, а между тем май 2014-го, со всеми его эмоциями и радостями, уже давно остался позади, уступив место новым ожиданиям. В 2021-м наша страна совместно с Латвией вновь организует мировой хоккейный форум. Но перед этим случится 2019-й! И это, можно не сомневаться, будет незабываемый фестиваль спорта!



Активная работа по подготовке уже начата. Ведется реконструкция спортивных объектов (самая заметная — дозревает стадион «Динамо», который превратится в ультрасовременную арену мирового уровня), активная организационная работа. Беларусь не раз доказывала, что по части гостеприимства и умения проводить мероприятия самого разного масштаба ей равных нет.



Евроиграм-2019 добавит статусности и престижа тот факт, что пройдут они за год до Олимпиады в Токио. А значит, многие соревнования, которые состоятся в Минске, будут иметь положение отборочных или рейтинговых для будущих участников Игр. С большой долей вероятности можно говорить, что именно так случится, например, в соревнованиях по дзюдо. Есть предварительная договоренность с Европейским союзом этого вида борьбы, что в Минске в рамках Евроигр состоится чемпионат континента, а это значит, что на соревнования прибудут все сильнейшие спортсмены Старого Света!

В пятницу в Минске был представлен логотип II Европейских игр. Идеей к его созданию стал лозунг «Иди за мечтой», а в основу положена легенда о прекрасном цветке папоротника, который цветет в летнюю ночь на Ивана Купалу. У того, кто сумеет его найти, сбудутся все желания и мечты. Так и атлеты из всех уголков Европы соберутся в Минске в июне 2019 года, шагая за своей мечтой, чтобы добыть ценную награду. Согласитесь, красиво. Концептуально звучит и официальный девиз II Евроигр: Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).

Также будет русская вариация лозунга — «Время ярких побед» и белорусская — «Час яскравых перамог». Пока нет только талисманов. Но это не потому, что организаторы поленились или не успели их придумать. Было принято решение, что в создании всеми любимых персонажей должны принять участие все желающие. Нужно предложить идею талисмана, его изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и выбранному слогану. Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. Участники конкурса направляют заявку и файл с изображением талисмана на электронную почту info@mininform.gov.by (в теме письма указать: «Конкурс»). Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси. В некотором роде для болельщиков Евроигры-2019 уже начались. Дерзайте!

s_kanashyts@sb.by

Сергей КАНАШИЦ