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12 мая 2017, 11:26 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Контракт на проведение II Европейских игр в Минске планируется подписать через месяц

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт на проведение II Европейских игр в Минске планируется подписать через месяц. Об этом сообщил сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси генеральный секретарь НОК Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если четко сработаем совместно с координационной комиссией, то через месяц выйдем на церемонию подписания контракта», — заверил Анатолий Котов.

Сегодня в Минске с инспекционным визитом находится координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов, во время которого представители ЕОК принимают участие в рабочих совещаниях с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко. На встрече обсуждаются вопросы спортивной программы, условия контракта на проведение Евроигр и аспекты функционирования дирекции турнира.

В составе рабочей группы в белорусскую столицу прибыли председатель координационной комиссии ЕОК, президент НОК Греции Спирос Капралос, заместитель председателя координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша, финансовый менеджер ЕОК Джованни де Анджелис (Италия), коммерческий консультант ЕОК Эндрю Крейг (Великобритания), главный консультант по проведению Европейских игр ЕОК Пирс О’Калаган (Ирландия), менеджер ЕОК по связям с организаторами Европейских игр Стив Скотт (Великобритания). -0-

Комиссия ЕОК готова передать Беларуси весь опыт по проведению ЕвроигрКоординационная комиссия посетит сегодня спортивные объекты, на которых планируется проведение Евроигр. В первую очередь гостей интересует Студенческая деревня (вдоль ул. Чюрлениса между пр. Дзержинского и Каролинским проездом), республиканский стадион «Динамо», Дворец спорта, Palova Arena, Футбольный манеж, где планируется организовать пресс-центр.

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